Bakan Koca: "Avrupa'dan 7, Amerika'dan gelmiş 3 vakamız var"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Açıkladığımız ilk vakanın gözlem altında tutulan çevresindeki 2 kişiye tanı konmuştur.
16.03.2020 00:13 | Son Güncelleme: 16.03.2020 00:13
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Açıkladığımız ilk vakanın gözlem altında tutulan çevresindeki 2 kişiye tanı konmuştur. Avrupa ülkelerinden gelmiş 7, Amerika'dan gelmiş 3 vakamız var" dedi.
Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Açıkladığımız ilk vakanın gözlem altında tutulan çevresindeki 2 kişiye tanı konmuştur. Avrupa ülkelerinden gelmiş 7, Amerika'dan gelmiş 3 vakamız var. Durum üzücü ama tespit edilmiş her vaka, her izolasyon hepimiz için emniyettir" dedi. - ANKARA
Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Açıkladığımız ilk vakanın gözlem altında tutulan çevresindeki 2 kişiye tanı konmuştur. Avrupa ülkelerinden gelmiş 7, Amerika'dan gelmiş 3 vakamız var. Durum üzücü ama tespit edilmiş her vaka, her izolasyon hepimiz için emniyettir" dedi. - ANKARA
Kaynak: İHA
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