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Bakan Koca: Avrupa ülkeleri içinde tedbirleri en erken alan biziz

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Avrupa ülkeleri içinde tedbirleri en erken alan biziz. İzolasyonda başarılı olursak, erken tedbir avantajından tam olarak yararlanabiliriz" dedi.

07.04.2020 01:02 | Son Güncelleme: 07.04.2020 01:02
Bakan Koca: Avrupa ülkeleri içinde tedbirleri en erken alan biziz

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Avrupa ülkeleri içinde tedbirleri en erken alan biziz. İzolasyonda başarılı olursak, erken tedbir avantajından tam olarak yararlanabiliriz" dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabı üzerinden koronavirüs salgınında, Avrupa ülkelerinde alınan tedbirleri içeren bir video paylaştı. Koca paylaşımında, "Video, Koronavirüse karşı alınan tedbirleri, Avrupa bazında gün gün gösteriyor. Avrupa ülkeleri içinde tedbirleri en erken alan biziz. İzolasyonda başarılı olursak, erken tedbir avantajından tam olarak yararlanabiliriz" ifadelerine yer verdi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Fahrettin Koca, Avrupa, Güncel
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