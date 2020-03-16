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Bakan Koca: Avrupa ülkelerinden gelmiş 7, Amerika'dan gelmiş 3 vakamız var

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Açıkladığımız ilk vakanın gözlem altında tutulan çevresindeki iki kişiye tanı konmuştur.

16.03.2020 00:01 | Son Güncelleme: 16.03.2020 00:01
Bakan Koca: Avrupa ülkelerinden gelmiş 7, Amerika'dan gelmiş 3 vakamız var

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Açıkladığımız ilk vakanın gözlem altında tutulan çevresindeki iki kişiye tanı konmuştur. Avrupa ülkelerinden gelmiş yedi, Amerika'dan gelmiş üç vakamız var" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Açıkladığımız ilk vakanın gözlem altında tutulan çevresindeki iki kişiye tanı konmuştur. Avrupa ülkelerinden gelmiş yedi, Amerika'dan gelmiş üç vakamız var. Durum üzücü ama tespit edilmiş her vaka, her izolasyon hepimiz için emniyettir" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Sağlık

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