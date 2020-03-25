Bakan Koca: "Başlardaki kendimizi koruma refleksi bizi her şeye rağmen avantajlı kılıyor"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
25.03.2020 19:41 | Son Güncelleme: 25.03.2020 19:45
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (2)
Kaynak: AA
Etiketler: Fahrettin Koca, Koronavirüs, Güncel