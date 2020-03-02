Bakan Koca, beş ülkeden gelenlere koronavirüs raporu verileceğini açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Covid-19) karşı Türkiye'yi korumak için her türlü tedbiri almaya devam ettiklerini bildirdi.

SON 14 GÜNDE 5 ÜLKEYE GİDENLER RAPORLU SAYILACAK

Bakan Koca, son 14 günde yurtdışı Çin, İran , Irak , Güney Kore, İtalya gibi ülkelerden gelmiş olanların raporlu sayılabileceklerini ve bu dönemi evde geçirebileceklerini belirtti. Koca ayrıca aile hekimlerine pasaportla başvurarakrapor alabileceklerini de söyledi.

Öte yandan, İran ile sınırların 23 Şubat'ta karşılıklı olarak kapatıldığını, Irak ile karayolu geçişlerinin de karşılıklı olarak durdurulduğunu hatırlatan Koca, uygulamanın mevcut koşullara bağlı ve geçici olduğuna işaret ettiğini de belirtmişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

ÜST DÜZEY ÖNLEMLER ALINDI

İran, Irak ve Gürcistan ile olan 8 sınır kapısında sahra hastanelerinin kurularak üst düzey önlemlerin alındığını vurgulayan Koca, "Ambulanslarımız ve ekiplerimiz, UMKE araçlarımız, UMKE ekiplerimiz, lojistik araçlarımız sınır bölgelerinde görev başındalar. Yeni koronavirüs hastalığına karşı ülkemizi titizlikle korumak için gerekli her tedbiri almaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.