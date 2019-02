Bakan Koca: Besinlerdeki Tuz Yüzde 4, Şeker Yüzde 5 Azaltılacak (2)

Kaynak: DHA

SAĞLIK Bakanlığı, lokantacılar ve pastacılar ile tuz kullanımının azaltılması için protokol imzaladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Protokolle her yıl besinlerdeki tuz kullanımı yüzde 4, şeker kullanımı ise yüzde 5 azaltılacak" dedi. Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu ve Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu arasında, 'Aşırı Tuz Kullanımını Azaltan Lokantacılar ve Pastacılar Protokolü' törenle imzalandı. Törende konuşan Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu Başkanı Gökhan Tufan, Dünya Sağlık Örgütü 'nün önerdiği günlük tuz miktarının 5- 6 gram olduğunu, Türkiye'de bu oranın kişi başına 15 gramı bulduğunu kaydetti. Tufan, tuzun azaltılması için birtakım önlemlerin alınması gerektiğini belirterek, "Yemek pişirirken tuz yerine taze ve kuru baharatları kullanmamız gerekiyor. Potasyum tüketimi çok önemli. Bunu bir dengeye koymak gerekiyor" diye konuştu.BAKAN KOCA: SAĞLIKLI YAŞAM KÜLTÜRÜ AİLEDEN BAŞLARBakan Fahrettin Koca ise tüm toplumu sağlıklı olmaya teşvik eden, verimli, hakkaniyetli, sürdürülebilir bir çerçeve oluşturmak zorunda olduklarını, sağlığın sadece bu alanda görevli profesyonellerin sorumluluğunda olmadığını kaydetti. Sağlığı, toplum hayatına etkili olan yapı ve sektörlerin gündemine sokmak gerektiğini bildiren Bakan Koca, sağlıklı yaşam kültürünün aileden başlayarak günlük yaşamın her alanına yerleşmesinin sağlanması gerektiğini vurguladı.'ARTIK MASALARDAN TUZLUKLARI KALDIRIN'Birçok hastalığın altında beslenme bozukluğunun yattığına dikkati çeken Bakan Koca, şöyle konuştu:"Türk halkı olarak büyük porsiyonları çok seviyoruz. Sağlıklı beslenmenin ilk adımı vücudumuzun günlük ihtiyacını karşılayacak kadar yeme içme olmalıdır. Aldığımız gıdalarda dikkat etmemiz gereken diğer husus, porsiyon miktarı az da olsa tuz ve şeker tüketimi. Kişi başı günlük tuz tüketimimiz 2008 yılında 18 gramdı. Yürüttüğümüz çalışmalarla bunu 9,9 grama düşürebildik. Bu rakam Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiye ettiği miktarın iki katı. Tavsiye edilen tuz miktarı günlük 5 gram. Bu da bir çay kaşığı tuza denk gelmektedir. Fazla tuz tüketimi hipertansiyonun tetikleyicisidir. Kalp ve damar sağlığını bozan en önemli sebeplerdendir."'TUZ YÜZDE 4, ŞEKER YÜZDE 5 AZALTILACAK'Türkiye'de aşırı tuz tüketiminin azaltılması için eylem planı oluşturduklarına ve çalışmalara başladıklarına işaret eden Bakan Koca, "Ekmekteki tuz oranını yüzde 25, salçada yüzde 64, zeytinde yüzde 50 oranında azaltmayı başardık. Bu platformda rica ediyorum, değerli işletme sahipleri; siz de artık masalardan tuzlukları kaldırın. İmzalayacağımız protokol ile her yıl besinlerdeki tuz kullanımı yüzde 4, şeker yüzde 5 oranında azaltılacak. Çabaya destek veren işletmelere sertifika verilecek."Konuşmaların ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Aykut Yenice ile Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu Başkanı Gökhan Tufan, protokolü imzaladı. - Ankara