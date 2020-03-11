Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası koronavirüs önlemleriyle ilgili 14 altın kuralı açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası koronavirüsle ilgili 14 kuralı canlı yayında açıkladı.
Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve son olarak Türkiye'den de 1 kişiye bulaşan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ortak bir açıklama yaptı.
Sözü ilk olarak Sağlık Bakanı Koca aldı. Koca, koronavirüs önlemleriyle ilgili 14 altın kuralı canlı yayında tüm Türkiye'ye ilan etti. Koca, "Hasta olan kişinin maskeli olması gerektiği, hasta olmayan kişinin maske takmasının gerekmediği; yurt dışından gelenlerin 14 gün izole olması gerektiğini önemsiyoruz. Onun dışında maske önermiyoruz." dedi.
"EVLERİ UYGUN ŞEKİLDE SIK SIK HAVALANDIRALIM"
Bakan Koca sözlerini şöyle sürdürdü;
Risk somut ama çözümünde basit olduğunu söylüyorum. Vatandaşımızın mümkün mertebe yurt dışına zorunlu olmadıkça çıkmaması… Sadece Avrupa demiyorum artık görülmeyen ülke kalmadı. Yurt dışında olan vatandaşımızın da mümkün mertebe evinde odasından çıkmaması, evini uygun bir şekilde havalandırması, dışarı çıkacaksa maskesini kullanması, Türkiye'ye gelmek için de sınırları kapıları zorlamaması.
"YURT DIŞINDAN GELENLER KENDİLERİNİ İZOLE ETSİN"
Evden çıkmadan kendilerini izole etmelerinin yeterli olacağını ifade etmek istiyorum. Şu dönemde yurt dışından gelen kişilerin de; evden 14 gün boyunca kendilerini izole etmelerini istiyoruz. 14 gün boyunca dışarı çıkmamalarını, zorunlu çıkma durumunda maske kullanmalarını, odalarını havalandırmalarını söylüyoruz.
SAĞLIK BAKANLIĞI 14 GÜN KURALI
- Son 14 gün içerisinde koronavirus olan ülkelerden gelinmesi halinde Sağlık Bakanlığı'nın uyarıları şu şekilde:
- Ateş ve öksürük yoksa bile 14 gün evden çıkılmaması tavsiye ediliyor.
- Evden çıkılacaksa maske takılmalı
- Mümkün olduğunca toplu taşıma kullanılmamalı
- Ziyaretçi kabul etmeyin
- Ayrı bir odada kalın
- Odanızı sık sık havalandırın
- Mümkünse ayrı tuvalet kullanın
- Ayrı tabak ve bardak kullanılmalı
- Evde de tıbbi maske takılmalı