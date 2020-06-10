Bakan Koca: "Bilimsel veri ile, normalleşme dönemini oluşturmaya çalışıyoruz"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans ile katıldığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

10.06.2020 21:07 | Son Güncelleme: 10.06.2020 22:32
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans ile katıldığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (8 SON)
"Bilimsel veri ile, tabii ki normalleşme dönemini oluşturmaya çalışıyoruz"
"Normalleşme geçiş dönemi, vaka sayısının azalması, hastane yükünün giderek düşmesi ve özellikle vefat sayılarının azalmış olmasıyla normalleşme dönemine geçmiş oluyoruz, bilimsel veri ile."
"Virülansın azalmış olması bizi zaten son derece sevindirir. Şu ana kadar virülansın azaldığına dair dünyada ortaya konmuş doğru bir çalışma yok, bizde de yok" Bakan Koca: ’Bilimsel veri ile, normalleşme dönemini oluşturmaya çalışıyoruz’

Kaynak: AA

Etiketler: Fahrettin Koca, Koronavirüs, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Virüsün bulaşılığını gözler önüne seren tablo! İtalya’nın Bergamo şehrinin yarısı korona geçirmiş Haber
Virüsün bulaşılığını gözler önüne seren tablo! İtalya'nın Bergamo şehrinin yarısı korona geçirmiş
Bakan Koca, 1 Haziran sonrası vaka sayılarının arttığı 3 bölgeyi tek tek sıraladı Haber
Bakan Koca, 1 Haziran sonrası vaka sayılarının arttığı 3 bölgeyi tek tek sıraladı
Kilosu 50 liraya çıkan yer fıstığı, üreticiyi sevindirdi Haber
Kilosu 50 liraya çıkan yer fıstığı, üreticiyi sevindirdi
Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu Haber
Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu
300 kişi hastanede, 500 kişi evde! Vaka sayısının hızla arttığı Diyarbakır’da halk tedirgin Haber
300 kişi hastanede, 500 kişi evde! Vaka sayısının hızla arttığı Diyarbakır'da halk tedirgin
30 yıllık husumet cenaze dinlemedi! Annelerinin tabutunu almaya giderken vuruldular Haber
30 yıllık husumet cenaze dinlemedi! Annelerinin tabutunu almaya giderken vuruldular
CHP’li Tanal’ın TBMM’de oturduğu masayı tahrip ettiği görüntüler tepki çekti Haber
CHP'li Tanal'ın TBMM'de oturduğu masayı tahrip ettiği görüntüler tepki çekti
Son Dakika: Yunanistan’ın ’Savaşa hazırız’ açıklamasına Bakan Akar’dan yanıt: O bir dil sürçmesidir Haber
Son Dakika: Yunanistan'ın "Savaşa hazırız" açıklamasına Bakan Akar'dan yanıt: O bir dil sürçmesidir
Haberler››Güncel››Bakan Koca: 'Bilimsel veri ile, normalleşme dönemini oluşturmaya çalışıyoruz' - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

22:39: Nijerya'da Boko Haram saldırısı: 81 ölü - Haber 22:39: Sakarya'da devrilen sondaj kamyonu eve çarptı: 1 ölü, 2 yaralı - Haber 22:38: Bakan Albayrak'tan, 'dijital farkındalık' paylaşımı - Haber 22:37: Keşan'da, 'arabada sinema' etkinliği - Haber 22:37: Antalya'da "irtikap" iddiasıyla 1'i komiser 4 polis tutuklandı - Haber 20:58: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tedbiri bırakırsak ikinci dalgada tablo çok daha ağır olabilir - Haber 20:41: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan DSÖ'ye 65 yaş eleştirisi: Türkiye'nin başarısını yeni fark ediyorlar - Haber 20:14: Bakan Koca, 1 Haziran sonrası vaka sayılarının arttığı 3 bölgeyi tek tek sıraladı - Haber 12:11: 30 yıllık husumet cenaze dinlemedi! Annelerinin tabutunu almaya giderken vuruldular - Haberler 10:06: Çorum'da çobanın "Aslan gördüm" iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi - Haber