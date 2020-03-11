Bakan Koca: "Bir hastaya nasıl yaklaşılması gerektiğini iyi bildiğimizi düşünüyorum.
Bakan Koca: "Bir hastaya nasıl yaklaşılması gerektiğini iyi bildiğimizi düşünüyorum.
11.03.2020 17:36 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:36
Bakan Koca: "Bir hastaya nasıl yaklaşılması gerektiğini iyi bildiğimizi düşünüyorum. Bu konuda hassasiyetle yaklaşıldığını ve detay bilgilerin mahremiyet boyutuyla verilmemesi gerektiğini düşünüyorum." - ANKARA
Kaynak: İHA
Etiketler : Güncel
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