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Bakan Koca: "Birkaç vaka salgın değildir, bu durum virüsün ülkemiz sınırlarına girdiği anlamına...

Bakan Koca: "Birkaç vaka salgın değildir, bu durum virüsün ülkemiz sınırlarına girdiği anlamına gelir" "Yeni Corona Virüs ve diğer virüslere karşı antibiyotikler etkili değildir" "Sorunu siyasal dille ele almadık, bilimsel yöntemle ilerledik" ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve...

11.03.2020 18:08 | Son Güncelleme: 11.03.2020 18:12
Bakan Koca: "Birkaç vaka salgın değildir, bu durum virüsün ülkemiz sınırlarına girdiği anlamına gelir"
"Yeni Corona Virüs ve diğer virüslere karşı antibiyotikler etkili değildir"
"Sorunu siyasal dille ele almadık, bilimsel yöntemle ilerledik"

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, heyetleriyle birlikte önce ayrı bir toplantı yaptı sonra da Bilim Kurulu toplantısına katıldı. Bakan Koca, toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Koca:

Kaynak: İHA

Etiketler : Sağlık

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