Bakan Koca: "Biz bu salgının yayılmasını engelleme konusunda başarılı oluruz."
Bakan Koca: "Biz bu salgının yayılmasını engelleme konusunda başarılı oluruz.
11.03.2020 17:44 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:44
Bakan Koca: "Biz bu salgının yayılmasını engelleme konusunda başarılı oluruz." - ANKARA
Kaynak: İHA
Etiketler : Güncel
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