Bakan Koca: "Biz testlerle ilgili özellikle hiç bir vatandaşımız ücret vararak testlerini yaptırmaması gerektiğini söylemiştik. Biz testlerin bakanlık olarak karşılıyoruz. Herkesin bulunduğu yerde izin almadan test yapması istenilen bir şey değildir"-"Çalışabilir her laboratuvara izin vererek bu ihtiyacı gidermek için bir gayret içinde bulundu. Kişilerin dışarıdan test cihazı olarak bunu gerçekleştirmesi kesinlikle kabul edilebilir bir şey değildir"-"Bir testi 3-4 saatten önce sonuçlandırmanız mümkün değildir. Çin'den daha kısa sürede test sonucu alan testleri getirdik"-"Testin süresini 60 ila 70 dakikaya çeken yöntemi bu dönemde çalışan laboratuvarlara verildi. PCR yöntemiyle çalışan toplam 350 bin kitimiz var. Şu an 7-8 binlere ulaşan test sayısı oldu"-"Önümüzdeki günlerde bu sayı 15-20 binlere tarama testi ile çıkacak"-"Sağlık personellerimizin bu dönemde COVID-19 tanısı aldığı oldu. Sayılarını da şu anda söylemek doğru değil"-"Ama her türlü ihtiyaçlarını karşıladığımızı belirtmek istiyorum. 3 milyon 615 bin tane N95 maske bütün kurumlara dağıtıldı. Bu oranın ne kadar büyük olduğunu dikkatlerinize sunuyorum"-"Bu dönemde sağlık çalışanlarımızın ihtiyaçlarını karşılamada hiçbir şeyden taviz vermeyeceğiz"ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonra açıklamalarda bulundu.

Kaynak: İHA