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Bakan Koca: "Biz testlerle ilgili özellikle hiç bir vatandaşımız ücret vararak testlerini...

Bakan Koca: "Biz testlerle ilgili özellikle hiç bir vatandaşımız ücret vararak testlerini yaptırmaması gerektiğini söylemiştik. Biz testlerin bakanlık olarak karşılıyoruz.

27.03.2020 21:00 | Son Güncelleme: 27.03.2020 21:03
Bakan Koca: "Biz testlerle ilgili özellikle hiç bir vatandaşımız ücret vararak testlerini yaptırmaması gerektiğini söylemiştik. Biz testlerin bakanlık olarak karşılıyoruz. Herkesin bulunduğu yerde izin almadan test yapması istenilen bir şey değildir"
-"Çalışabilir her laboratuvara izin vererek bu ihtiyacı gidermek için bir gayret içinde bulundu. Kişilerin dışarıdan test cihazı olarak bunu gerçekleştirmesi kesinlikle kabul edilebilir bir şey değildir"
-"Bir testi 3-4 saatten önce sonuçlandırmanız mümkün değildir. Çin'den daha kısa sürede test sonucu alan testleri getirdik"
-"Testin süresini 60 ila 70 dakikaya çeken yöntemi bu dönemde çalışan laboratuvarlara verildi. PCR yöntemiyle çalışan toplam 350 bin kitimiz var. Şu an 7-8 binlere ulaşan test sayısı oldu"
-"Önümüzdeki günlerde bu sayı 15-20 binlere tarama testi ile çıkacak"
-"Sağlık personellerimizin bu dönemde COVID-19 tanısı aldığı oldu. Sayılarını da şu anda söylemek doğru değil"
-"Ama her türlü ihtiyaçlarını karşıladığımızı belirtmek istiyorum. 3 milyon 615 bin tane N95 maske bütün kurumlara dağıtıldı. Bu oranın ne kadar büyük olduğunu dikkatlerinize sunuyorum"
-"Bu dönemde sağlık çalışanlarımızın ihtiyaçlarını karşılamada hiçbir şeyden taviz vermeyeceğiz"
ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonra açıklamalarda bulundu. Bakan Koca: ’Biz testlerle ilgili özellikle hiç bir vatandaşımız ücret vararak testlerini...

Kaynak: İHA

Etiketler: Sağlık

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Bakan Koca: "Biz testlerle ilgili özellikle hiç bir vatandaşımız ücret vararak testlerini...

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