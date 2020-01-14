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Bakan Koca: Bloklanan ilaçların hastaya kullanılması mümkün değil

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Bizim ilaç takip sistemimiz var. İlaç takip sistemi üretimden hastaya kadar takip eden bir sistem. Burada bloklanan ilaçların hastaya kullanılması mümkün değil" dedi.

14.01.2020 12:57 | Son Güncelleme: 14.01.2020 12:57Bakan Koca: Bloklanan ilaçların hastaya kullanılması mümkün değil

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Bizim ilaç takip sistemimiz var. İlaç takip sistemi üretimden hastaya kadar takip eden bir sistem. Burada bloklanan ilaçların hastaya kullanılması mümkün değil" dedi.

Bakan Koca, AK Parti grup toplantısına katılmak üzere geldiği Meclis'te basın mensuplarına anestezi ilacı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bloklanan anestezi ilaçlarının hastaya kullanılmasının söz konusu olmadığını kaydeden Bakan Koca, "Anestesi ilacının bazı serileri ile ilgili ilaç kurumumuz 2 hafta önce bir duyuru yaptı. 9 Ocak'ta ise İl Sağlık Müdürlüğümüz bazı serilerinin kullanılmaması yönünde bir duyurusu oldu. Bizim ilaç takip sistemimiz var. İlaç takip sistemi üretimden hastaya kadar tüm süreci takip eden bir sistem. Burada bloklanan ilaçların hastaya kullanılması mümkün değil" dedi.Bakan Koca, bu anlamda vatandaşların kaygılanmasını gerektiren bir durum olmadığını kaydederek, "Bu konu ile ilgili ayrıca incelemelerimiz devam ediyor. Kaygılanacak bir durum ve sorun yok" değerlendirmesinde bulundu.



fahrettin koca, Güncel

Kaynak: DHA

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