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Bakan Koca: Bu menfur cinayetleri kınıyorum

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'de Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Dr. Fuat Mehmet Park ve Torbalı Devlet Hastanesi hekimi Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal'i öldüren şüphelinin yakalandığını duyurarak, "Bu menfur cinayetleri en ağır şekilde kınıyorum" dedi.

30.12.2019 12:36 | Son Güncelleme: 30.12.2019 12:36 Bakan Koca: Bu menfur cinayetleri kınıyorum

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'de  İlçe Sağlık Müdürü Dr. Fuat Mehmet Park ve Torbalı Devlet Hastanesi hekimi Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal'i öldüren şüphelinin yakalandığını duyurarak, "Bu menfur cinayetleri en ağır şekilde kınıyorum" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yazılı açıklama  yaptı. Koca, gece saatlerinde İzmir'den gelen haberlerin, tüm sağlık camiasını büyük bir üzüntüye sevk ettiğine dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bir gaspçı tarafından gerçekleştirilen iki ayrı saldırıda Torbalı İlçe Sağlık Müdürümüz Dr. Fuat Mehmet Park ve Torbalı Devlet Hastanesi hekimi Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal hayatını kaybetmiştir. Hepimizin başı sağolsun. İlçe Müdürümüz Dr. Fuat Mehmet Park, daha önce 17 suçtan sabıkası bulunan bir şahıs tarafından gece saat 21.00 civarında evine zorla girilerek, gasp edilmeye çalışılmış ve ateşli silah ile başından vurulmuştur. Ağır yaralı halde Torbalı Devlet Hastanesine kaldırılan İlçe Müdürümüz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. Zanlı aynı bölgede ikamet eden Torbalı Devlet Hastanesi'nde görevli Genel Cerrahi Uzmanı Harun Gülcemal'in evine de aynı şekilde gasp amaçlı girmeye çalışmış, saldırıda hekimimizin eşi Hatice Gülcemal'i silahla vurarak öldürmüştür. Olay sonrasında gaspçının yeri, emniyet ekipleri tarafından tespit edilmiş ve çıkan çatışmada bu kez bir polis memuru ağır yaralanmıştır. Yaralanan emniyet mensubunun tedavisi Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde devam etmektedir. Fail, kısa süre önce emniyet ekipleri tarafından yaralı olarak ele geçirilmiştir." 

Bakan Koca, "Bu menfur cinayetleri en ağır şekilde kınıyorum. Konunun her boyutuyla bizzat takipçisi olacağım" ifadelerini kullandı.



Torbalı Devlet Hastanesi, Hatice Çarpar, Torbalı, Güncel

Kaynak: DHA

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