Bakan Koca: "Bugün 29 yeni tanı kondu. Yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu."
Bakan Koca: "Bugün 29 yeni tanı kondu.
16.03.2020 23:57 | Son Güncelleme: 16.03.2020 23:57
Bakan Koca: "Bugün 29 yeni tanı kondu. Yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu." - ANKARA
Kaynak: İHA
Etiketler : Politika
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