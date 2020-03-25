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Bakan Koca: Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Son 24 saatte 5035 test sonuçlandı.

25.03.2020 23:49 | Son Güncelleme: 25.03.2020 23:49
Bakan Koca: Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Son 24 saatte 5035 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2433" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından kononavirüsten yeni can kayıpları ve vaka ve sayılarına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Koca, "Son 24 saatte 5035 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2433. Sayılar, kayıp acısını, endişeyi ifade edemez. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Fahrettin Koca, Sağlık

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