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Bakan Koca: "Bugüne kadar mücadelesini verip de başaramadığımız bir şey olmadı"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugüne kadar mücadelesini verip de başaramadığımız bir şey olmadı.

18.03.2020 20:30 | Son Güncelleme: 18.03.2020 20:30
Bakan Koca:
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugüne kadar mücadelesini verip de başaramadığımız bir şey olmadı." ifadelerini kullandı.
Bakan Koca, Twitter hesabından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu.
Çanakkale Zaferi'nin 105. Yılını kutlayan Koca, şunları kaydetti:
"Bugüne kadar mücadelesini verip de başaramadığımız bir şey olmadı. Çanakkale Zaferi'nin 105. Yılı kutlu olsun."

Kaynak: AA

Etiketler : Politika

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