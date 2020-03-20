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Bakan Koca çağrı yaptı, Kızıltepeliler alkışlarıyla destek verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sağlık çalışanlarına destek çağrısı üzerine Mardin'in Kızıltepe ilçesinde vatandaşlar balkonlara ve damlara çıkarak saat 21.00'da sağlıkçılar için alkış tuttu.

20.03.2020 22:10 | Son Güncelleme: 20.03.2020 22:10
Bakan Koca çağrı yaptı, Kızıltepeliler alkışlarıyla destek verdi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sağlık çalışanlarına destek çağrısı üzerine Mardin'in Kızıltepe ilçesinde vatandaşlar balkonlara ve damlara çıkarak saat 21.00'da sağlıkçılar için alkış tuttu.

Türkiye genelinde korona virüse karşı verdikleri mücadele ile gönüllerde taht kuran sağlıkçılar için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca destek çağrısında bulunmuştu. Kızıltepe'de evlerinin balkonlarına, camlarına, damlara çıkan vatandaşlar saatler 21.00'ı gösterdiğinde evlerinin ışıklarını yakıp kapatarak sağlıkçılara destek için alkış tuttu. - MARDİN

Kaynak: İHA

Etiketler : Güncel

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