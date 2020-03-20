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Bakan Koca çağrı yaptı, Kızıltepeliler çatılarda alkışlarıyla destek verdi

Bakan Koca çağrı yaptı, Kızıltepeliler çatılarda alkışlarıyla destek verdi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sağlık çalışanlarına destek çağrısı üzerine Mardin'in Kızıltepe ilçesinde vatandaşlar balkonlara ve damlara çıkarak saat 21.

20.03.2020 22:45 | Son Güncelleme: 20.03.2020 22:46
Bakan Koca çağrı yaptı, Kızıltepeliler çatılarda alkışlarıyla destek verdi
MARDİN - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sağlık çalışanlarına destek çağrısı üzerine Mardin'in Kızıltepe ilçesinde vatandaşlar balkonlara ve damlara çıkarak saat 21.00'da sağlıkçılar için alkış tuttu
Türkiye genelinde korona virüse karşı verdikleri mücadele ile gönüllerde taht kuran sağlıkçılar için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca destek çağrısında bulunmuştu. Kızıltepe'de evlerinin balkonlarına, camlarına, damlara çıkan vatandaşlar saatler 21.00'ı gösterdiğinde evlerinin ışıklarını yakıp kapatarak sağlıkçılara destek için alkış tuttu. Bakan Koca çağrı yaptı, Kızıltepeliler çatılarda alkışlarıyla destek verdi

Kaynak: İHA

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Bakan Koca çağrı yaptı, Kızıltepeliler çatılarda alkışlarıyla destek verdi
Etiketler : Yerel

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