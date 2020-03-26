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Bakan Koca: Can kaybımız 75'e, hasta sayımız 3629'a ulaştı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 1196 kişiye daha koronavirüs tanısı konulduğunu belirterek, "16 hastamızı kaybettik. Bu sonuçlarla can kaybımız 75'e, hasta sayımız 3629'a ulaştı" dedi.

26.03.2020 22:47 | Son Güncelleme: 26.03.2020 22:47
Bakan Koca: Can kaybımız 75'e, hasta sayımız 3629'a ulaştı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 1196 kişiye daha koronavirüs tanısı konulduğunu belirterek, "16 hastamızı kaybettik. Bu sonuçlarla can kaybımız 75'e, hasta sayımız 3629'a ulaştı" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Test sayımız dün 5035'ti. Bugün 7286 olarak gerçekleşti. 1196 yeni tanı kondu. Hastalar ve temas çevreleri izole edildi. 16 hastamızı kaybettik. Bu sonuçlarla can kaybımız 75'e, hasta sayımız 3629'a ulaştı. Sizi ısrarla tedbirleri uygulamaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Fahrettin Koca, Sağlık

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Haberler ›› Sağlık ››Bakan Koca: Can kaybımız 75'e, hasta sayımız 3629'a ulaştı - Haberler
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