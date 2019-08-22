Bakan Koca, Cibutili mevkidaşıyla görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlık turizminde hedeflediğimiz seviyeye ulaşmak için uluslararası hastalar ve hasta yakınları için sağlık vizesi uygulamasının kolaylaştırılması ve yaygınlaştırılmasını son derece önemsiyoruz." dedi.

Koca, Cibuti Sağlık Bakanı Muhammed Warsama Dirieh ve beraberindeki heyet ile Bakanlıktaki makamında bir araya geldi. Daha sonra iki bakan ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Dirieh ve heyetini Bakanlıkta ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Koca, Cibuti ile ilişkilerin dostluk, kardeşlik ve karşılıklı fayda temelinde çeşitlenerek devam ettiğini belirterek, iki ülke arasında çeşitli alanlarda imzalanan anlaşmaların, ikili ilişkilerin esasını ve hukuki zemini oluşturulduğunu belirtti.

Bakan Koca, Türkiye'nin Cibuti'yi önemli bir ticari ortak olarak gördüğünü vurgulayarak, "Dost ve kardeş iki ülke arasındaki 90 milyon dolarlık ticaret hacminin, sağlık alanında kat ettiğimiz önemli mesafelerle ters oranlı olduğunu ve iki ülke arasındaki gerçek potansiyeli yansıtmadığını belirtmek isterim." diye konuştu.

"Reformlarımıza devam ediyoruz"

Fahrettin Koca, tüm dünya tarafından stratejik bir alan olarak kabul edilen sağlık alanındaki ilişkilerinin 2012'de imzalanan sağlık alanında ikili işbirliği anlaşması çerçevesinde devam etiğini anımsatarak, şöyle konuştu:

"Cibuti ile sağlık alanındaki faaliyetlerimize yeni bir soluk getirmeye ve sonuç odaklı hareket etmeye hazır olduğumuzu ifade etmek isterim. Türkiye olarak sağlık alanında devrim niteliğinde bir reform sürecinden geçtik ve reformlarımıza devam ediyoruz. Uluslararası camia tarafından da takdirle karşılanan reform çalışmalarımız neticesinde ülkemizin edindiği tecrübeyi dost ve kardeş ülkeler ile paylaşıyor ve paylaşmaya da devam edeceğiz. Sayın Bakan ile sağlık alanında daha etkin bir iş birliğinin ilk adımı olarak ortak çalışma grubunu oluşturduk. Önümüzdeki süreçte ortak çalışma grubumuz bir araya gelerek 'kazan - kazan' temelinde çalışmalarını gerçekleştirecektir. Ülkemiz ilaç ve tıbbi cihaz sektöründe çok büyük ilerlemeler kat etmiştir. Yerli sanayimiz ile Cibutili muhatapların bir araya gelerek ticari faaliyetlerini artırmaları her iki ülkenin de menfaatine olacaktır."

Koca, Türkiye'nin dünya standartlarında, uygun maliyetlerle sağlık hizmeti sunduğunu, üst düzey uzmanlaşmış nitelikli insan kaynağı, kaliteli ve kapsamlı teknolojik alt yapı ve fiyat avantajı ile dünyada sağlık hizmeti için en çok tercih edilen ülkeler arasında üst sıralara yükselmeye başladığına dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"2018 yılında ülkemizde tedavi olan toplam uluslararası hasta sayısı 500 bini aşmıştır. Cibutili kardeşlerimizin sağlık alanında ülkemizi tercih ettiklerini ancak yeterli olmadığını ifade etmek isterim. Sağlık turizminde hedeflediğimiz seviyeye ulaşmak için uluslararası hastalar ve hasta yakınları için sağlık vizesi uygulamasının kolaylaştırılması ve yaygınlaştırılmasını son derece önemsiyoruz. Ayrıca, hava limanları, gümrük kapıları gibi yerlerde 'Karşılama ve Uluslararası Sağlık Danışma Birimleri'nin oluşturmak istiyoruz. Ülkemizin ikili anlaşmalar içinde olduğu ve sağlık hizmetlerimizden yararlanacak potansiyel ülkelerde Sağlık ataşesi görevlendirmeyi de planlıyoruz.

Sağlık ataşeleri, Türkiye'nin sağlık markasını bulunduğu ülkede tanıtmak, ülkemize gelecek olan hastaların bürokratik süreçlerini kolaylaştırmak, ülkeler arası sağlık anlaşmalarının uygulamasını takip etmek gibi bir dizi kritik görevi ifa edecektir. Sağlık ve uluslararası ilişkiler alanlarında tecrübeli, donanımlı, nitelikli isimlerden oluşacak sağlık ataşelerimiz, bir dizi eleme mekanizması ile seçilecek ve stratejik öncelikli ülkelerde görevlendirilecektir."

"Hastalara kendi ülkelerinde tanı amaçlı hizmet"

Bakan Koca, özellikle hedef ülkelerde teknolojik altyapısı güçlü tanı merkezleri oluşturup, hastalara kendi ülkelerinde tanı amaçlı hizmet verebilmenin amaçları arasında olduğunu vurgulayarak, şu bilgileri verdi:

"Bu tanı merkezlerini, hem Türk hem yerel personelin görev yapacağı, içinde MR, tomografi, EKO gibi görüntüleme cihazlarının olduğu, bazı cerrahi müdahalelerin yapılabilir olduğu, hatta üzerinde Türkiye'nin sağlık turizmi markasını taşıyan ambulanslarla da güçlendireceğimiz merkezler olarak planlıyoruz. Buradaki öncelikli amacımız, ülkemizde tedavi gören hastaların dönüşlerinde kontrollerinin ve takibinin kolaylıkla yapılabilmesini sağlamak olacaktır. Tanı merkezlerinin bir diğer amacı da, merkezlere başvuran hastaların ön tanılarının konularak hastaların tedavi için ülkemize yönlendirilmesi olacaktır."

"Sözleşme bundan sonraki aşamalar için de başlangıç noktası"

Bakan Koca, Sağlık Bakanlığı bünyesinde kanunla kurulan Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi'nin (USHAŞ), sağlık turizmi, ilaç, tıbbi cihaz, kozmetik, tıp ve diğer sağlık meslekleri eğitimleri, sağlık yatırımları projeleri ile sağlık bilgi sistemleri alanlarında, kanunun vermiş olduğu yetki çerçevesinde diğer ülkeler ile faaliyetler yürüttüğünü anlattı.

USHAŞ'ın, yurt dışına sunulan her türlü sağlık hizmetinin ardında güvence veren bir kamu gücü olarak hizmet göreceğine dikkati çeken Koca, USHAŞ ile Cibuti Sağlık Bakanlığı arasında sözleşme imzalanacağını kaydetti.

Tarihten gelen kültürel bağ

Konuk bakan Dirieh de Türkiye ile ülkesinin tarihten gelen kültürel bağlarla birbirine bağlanmış iki kardeş ülke olduğunu söyledi.

İki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin gelişmesi açısından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2015'te Cibuti'ye yaptığı ziyareti anımsatan Dirieh, akabinde Cibuti Cumhurbaşkanı Omar Guelleh'in 2017'de Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirdiğini aktardı.

Dirieh, iki ülke arasında sağlık alanındaki iş birliğinin, mevcut dostluk ve kardeşlik köprülerini birleştireceğini de sözlerine ekledi.

Toplantı sonunda USHAŞ yetkilileri ile ile Cibuti Sağlık Bakanlığı yetkilileri arasında sağlık alanında iş birliği protokolü imzalandı.

Kaynak: AA