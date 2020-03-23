Bakan Koca, Çin Ankara Büyükelçisi Deng Li ile görüştü

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Deng Li ile görüştü.

Bakan Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Dünyayı tehdit eden Koronavirüs salgınına karşı iş birliğimizi artırma, dayanışmayı geliştirme konusunu ele aldık. İnsanlık bu sorunu bilgiyi ve deneyimi paylaşarak yenecek" ifadelerine yer verdi.

Haber: ANKARA, -

Kaynak: DHA