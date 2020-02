Bakan Koca: "Çin'den gelen vatandaşlarımızın hiçbiri hasta değil"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'in Wuhan kentinden tahliye edilen 32'si Türk 42 yolcunun sağlık ekipleri tarafından kontrol edildiğini belirterek, "Çin'den gelen vatandaşlarımızın hiçbiri hasta değil" dedi.



Sağlık Bakanı Koca, Sağlık Bakanlığında düzenlenen basın toplantısında korona virüs konusundaki güncel gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu. Bugün itibariyle dünya genelinde 26 ülkede toplam 11 bin 791 korona virüs vakasının görüldüğünü bildiren Koca, "Bu sayısının yüzde 99'unun Çin'de olduğunu hatırlatmak istiyorum. Dün virüs ilk kez İspanya ve İsveç'te görülmüş oldu. Yine tamamı Çin'de olmak üzere 259 kişi hayatını kaybederken, 243 vaka da tedavi edilerek taburcu edildi. Hayatını kaybedenlerin büyük çoğunluğu kronik hastalığı olan 65 yaş üstü ve bağışıklığı düşük olan kişilerdi. Salgın Hastalıklar Koordinasyon Merkezimizden anlık olarak dünyadaki tüm gelişmeleri takip ediyoruz. Dünya Sağlık Örgütü her hangi bir uyarı bildirmeden ve tedbir alınmasını önermeden ve dünyanın bir çok ülkesi bu virüsü tehdit olarak algılamadan önce hastalığın ilk görüldüğü günden yaklaşık 10 gün sonra biz Türkiye olarak önlemlerimizi adım adım hayata geçirdik. Bu önlemleri oluşturulan Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda hayata geçirdik" diye konuştu.



"Herhangi şüpheli bir yolcuya rastlanmadı"



Yeni tip korona virüse yönelik alından tedbirleri yerinden incelediğini ifade eden Koca, "Bölgeden uçuşların geldiği tek havalimanı olan İstanbul Havalimanı'nda termal kameraları ve alınan diğer önlemleri yerinden gördüm. Çin'den gelen tüm uçuşlar için bulaşıcı hastalık kontrol önlemlerimiz devrede. Türk Hava Yolları, uçuşlarını durdurma kararı almıştı. Çin'den son uçuşlarını tamamlamış oldu. Şu ana kadar toplamda 13 bin yolcu tarandı ve herhangi şüpheli bir yolcuya rastlanmadı" şeklinde konuştu.



"Türkiye'de kesin olarak yeni korona virüs tanısı alan hastamız olmadı"



Koca, "Bugüne kadar farklı illerden bildirilen toplam 88 şüpheli kişiden numune alınarak Ulusal Viroloji Laboratuvarımızda analiz edildi. Şu ana kadar Türkiye'de kesin olarak yeni korona virüs tanısı alan hastamız olmadı" dedi.



"Çin'den gelen vatandaşlarımızın hiçbiri hasta değil"



Askeri uçakla Çin'den getirilen vatandaşlara ilişkin bilgiler veren Koca, şunları kaydetti:



"TSK'ya ait kargo uçağı dün öğle saatlerinde Ankara'dan havalandı. Uçakta 2 enfeksiyon hastalıkları hocamız ve 4 enfeksiyon kontrol personelimiz bulunmakta. Gece yarısı Wuhan'a ulaşan uçağımızda bulunan TİKA ve Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen tıbbi malzemeler yardımı da Çinli yetkililere teslim edildi. Çin hükümeti bu konuyla ilgili teşekkürlerini iletti. Çin halkının da bu felaketi bir an önce atlatmasını temenni ediyoruz. Aileleriyle birlikte 32 Türk vatandaşı, 6 Azerbaycan, 3 Gürcistan ve 1 Arnavutluk vatandaşı olmak üzere 42 yolcumuz hem Çinli yetkililer, hem de oraya gönderilen sağlık ekibi tarafından kontrol edildi. Hiçbirinde en ufak bir hastalık belirtisi olmadığını rahatça söyleyebiliriz. Zaten böyle bir durum olsaydı, yani şüpheli bir kişi olsaydı onun uçuşuna izin verilmeyecekti. Her şey planlandığı gibi giderse uçağımız saat 20.00 civarında Ankara Etimegut Havaalanı'na inecek. Uçak pistin tamamında hangarların arkasında en uzak alana çekilecek. Uçağın mürettebatı, teknik ekibi, sağlık personeli ve yolcular dahil olmak üzere toplam 62 kişi 17 ambulansımız ile hızlıca kendileri için hazırlanan hastaneye nakledilecek. Uçak indiğinde hangi yolcunun hangi ambulansla, hastanede hangi odaya yerleşeceğine kadar tüm detaylar planlandı. Başka hasta bulunmayan Dr. Zekai Tahir Burak Hastanemizde 14 gün tek kişilik odalarda gözlem altında tutulacaklar. Yemek dahil tüm hizmetler tek kullanımlık malzemelerle verilecek ve tüm atıkları tıbbi atık olarak değerlendirilip özel poşetlerle atılacak. Maske, dezenfektan, önlük, gözlük gibi malzemelerle sağlık çalışanlarımızın sağlıkları da emniyet altına alınacak. Tekrardan ifade etmek istiyorum, Çin'den gelen vatandaşlarımızın hiçbiri hasta değil. Biz yine de Bilim Kurulumuzun önerileriyle kendileriyle 14 gün misafir ederek hiçbir olasılığı ötelemek istemiyoruz."



Bakan Koca, Elazığ'daki depreme ilişkin, "Elazığ depreminde sağlık kuruluşlarımıza müracaat eden bin 607 hastamız olmuştu. Bugün itibariyle yatarak 49 hastamız takip ediliyor. 49 hastadan sadece yoğun bakım şartlarında takip edilen 4 hasta var. Bu 4 hastanın da genel durumu iyi. 2.5 yaşındaki Yüsra ve annesinin genel durumu iyi fakat yoğun bakım şartlarında takip edilmesi öneriliyor. Dün ise peş peşe olan artçı deprem sonrası 112 ve kendi imkanlarıyla sağlık kuruluşlarımıza getirilen hasta sayısı 12 oldu. Bu hastalar içinde yatırılarak takip edilen hasta sayısı ise 2 hasta oldu. Bu 49 hastanın 2 tanesi dün deprem sonrası gelip yatışı yaptırılan hastalarla 49 oldu" ifadelerini kullandı.



İstanbul, İzmir ve Samsun'da bulunan polis meslek yüksek okullarında uyuz vakasının görüldüğü iddiasına ilişkin konuşan Koca, "Öyle bir durumun olmadığını söylemek istiyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA