Bakan Koca: Çin'den ithalatın durdurulması kararı alındı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Çin'den gelen 61 kişiden ikinci numuneler alındı ve hiçbirinde koronavirüs enfenksiyonuna rastlanmadı. Ayrıca Çin'den her türlü canlı cansız hayvan, hayvansal ürünler ve yan ürünlerinin ithalatının geçici bir süre durdurulması kararı alındı" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsle ilgili bakanlıkta basın toplantısı düzenledi. Salgınla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Bakan Koca, 7 Şubat itibarıyla dünya genelinde 28 ülkede toplam 31 bin 481 vaka görüldüğünü söyledi. Salgın nedeniyle 2'si Çin dışında olmak üzere 639 kişinin hayatını kaybettiğini ifaden eden Koca, "Son 24 saat içinde ise 3 bin 151 vaka tespit edildi. Hayatını kaybedenlerin büyük çoğunluğunun risk grubu dediğimiz, kronik hastalığı olan 60 yaş üstü ve bağışıklığı düşük olan kişilerin olduğunu biliyoruz" dedi.

'İKİNCİ NUMUNELER NEGATİF'

Çin'in Vuhan kentinden tahliye edilen ve Ankara'daki Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde karantinaya alınan 61 kişinin sağlık durumu hakkında bilgi veren Bakan Koca, "61 kişiden 2'nci numuneler alındı. 2'inci numunelerin de negatif olduğu belirlendi. Yani gelen 61 kişinin hiçbirinde koronavirüs enfenksiyonuna rastlanmadı. Bu bulgular ışığında önümüzdeki toplanacak olan Bilim Kurulunun, özellikle sağlık ekibi ve mürettebatın gözlem süresiyle ilgili bir değerlendirmede bulunacağını ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

'ÇİN'DEN İTHALATIN DURDURULMASI KARARI ALINDI'

Bakan Koca, Ocak ayında havaalanlarında başlatılan termal kamera taramalarını genişlettiklerini hatırlatarak, 17 havalimanında yürütülen çalışmalarda herhangi bir şüpheli duruma rastlamadıklarını kaydetti. Bakan Koca, şunları söyledi: