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Bakan Koca: "CNN International, tüm dünyadaki izleyicisine Kovid-19'la mücadelemizdeki başarıyı...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "CNN International televizyonu, tüm dünyadaki izleyicisine Kovid-19'la mücadelemizdeki başarıyı anlattı.

06.05.2020 02:14 | Son Güncelleme: 06.05.2020 02:16
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "CNN International televizyonu, tüm dünyadaki izleyicisine Kovid-19'la mücadelemizdeki başarıyı anlattı." ifadesini kullandı.
Bakan Koca, Twitter hesabından, CNN International televizyonunun 3 Mayıs'taki yayınıyla ilgili paylaşımda bulundu.
Söz konusu programa ait görüntüyü de paylaşan Koca, "CNN International televizyonu, 3 Mayıs'taki yayınıyla, tüm dünyadaki izleyicisine Kovid-19'la mücadelemizdeki başarıyı anlattı. İstanbul'da filyasyon ekiplerinin yaptığı çalışmanın adım adım izlenmesiyle hazırlanan yayında, başarımızın temelinde bu yöntemin olduğu vurgulandı." ifadelerini kullandı. Bakan Koca: ’CNN International, tüm dünyadaki izleyicisine Kovid-19’la mücadelemizdeki başarıyı...

Kaynak: AA

Etiketler: Fahrettin Koca, Twitter, Güncel, Haber

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