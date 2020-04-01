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Bakan Koca, Covid-19 hastalarını tedavi eden hekimlerle görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 hastalarını tedavi eden hekim ve sağlık çalışanları ile video konferans yoluyla görüştü.

01.04.2020 09:10 | Son Güncelleme: 01.04.2020 09:10
Bakan Koca, Covid-19 hastalarını tedavi eden hekimlerle görüştü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 hastalarını tedavi eden hekim ve sağlık çalışanları ile video konferans yoluyla görüştü. Bakan Koca, farklı illerde tedavi gören hastaların durumu ve tedavi süreçleriyle ilgili bilgi aldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 hastalarını tedavi eden hekim ve sağlık çalışanları ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, korona virüs salgınının hem dünyayı hem Türkiye 'yi tehdit ettiğini hatırlatan Bakan Koca, bu zor dönemde en büyük yükün sağlık çalışanlarının omuzlarında olduğunu kaydetti. Sayısı 1 milyon 100 bini bulan sağlık çalışanlarının şu dönemde en büyük gücümüz olduğunu belirten Koca, "Ne kadar zorlu bir mücadelenin içinde olduğunuzu biliyorum. Bir yandan hayat kurtarmak için gayret sarf ederken bir yandan da sizler risk altındasınız. Hastanelerimize 24 milyon cerrahi maske, 3 milyonun üzerinde N95 maske, 1 milyonun üzerinde koruyucu tulum ve gözlük dağıttık. Hastaların tedavisine ne kadar erken dönemde başlarsak, solunum sıkıntısı ve yoğun bakım safhasının gelişini o kadar durdurabileceğimizi düşünüyoruz. Erken dönemde bu ilaçlara başlamanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Çalışanlarımızı korumak noktasında da gayret içinde olmanız son derece önemli" ifadelerini kullandı.
Hekimler, hastanelerindeki Covid-19 hastalarıyla ilgili Koca'ya detaylı bilgi verdi. Tıbbi teçhizat ve koruyucu malzeme konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını belirten hekimler Bakan Koca'ya teşekkür etti.Görüşmede ayrıca tedavi protokolleri, ilaç kullanımı ve yoğun bakım süreçleriyle ilgili istişarelerde bulunuldu.
(Neşra Durmaz/İHA)
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Kaynak: İHA

Etiketler: Fahrettin Koca, Koronavirüs, Türkiye, Güncel
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