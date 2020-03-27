Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sağlık Bakanı Koca: Cumhurbaşkanımıza ilettim daha ileri tedbirlere ihtiyaç var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısında "Sokakta geçirilecek zamana kısıt getirmek" için tedbir önerisi kararı alındığını ve değerlendirmeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağını açıkladı.

27.03.2020 20:12 | Son Güncelleme: 27.03.2020 20:22

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığının Bilkent Yerleşkesi'nde saat 17.30'da toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaklaşık üç saat süren toplantıda ele alınan konuları ve Kovid-19 salgınıyla ilgili son gelişmeleri aktardı.

Bakan Koca, son 24 saatte 42 hastanın iyileşerek taburcu olduğunu; 17 kişinin daha vefatıyla birlikte can kaybının 92'ye çıktığını açıkladı. Son verilere göre Türkiye'de toplam vaka sayısı ise 5 bin 698 oldu.

"DAHA İLERİ SEVİYE TEDBİRLERE İHTİYACIMIZ VAR"

Koca, Türkiye'de daha ileri seviyede tedbirlere ihtiyaç olduğunu kaydetti. Sosyal izolasyonun önemine değinen Bakan Koca, sokakta geçirilen zamanın azaltılmasına ve sosyal teması en aza indirecek bir hayat tarzına ihtiyaç var dedi.

Sağlık Bakanı, Bilim Kurulu'nun aldığı tavsiye kararlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a aktarıldığını ve kendisinin değerlendirmeleri olacağı bilgisini verdi.

Bakan Koca, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"BELKİ DE EN ÖNEMLİ TOPLANTIMIZI YAPTIK"

Bugün bilim kurulumuzla belki de en önemli toplantımızı yaptık. Hastalığın yayılmasına karşı daha ileri tedbirlere ihtiyacımız olduğunu gördük. Bilim kurulumuzla ortaya koyduğumuz yaklaşım şu olmuştur. En önemli tedbir olan izolasyonu hastalığın yayılmasına karşı prensip haline getirelim. Yani hastalığı bulunduğu sınırlar içinde tecrit edelim.

"SOSYAL HAREKETLİLİK EN ALT DÜZEYE İNMELİDİR"

Sosyal hareketlilik en alt düzeye inmelidir. Sosyal hayat buna göre düzenlenmelidir. İnsanlar mümkün olduğu kadar az karşılaşmalıdır. Bunun için de çalışma saatleri, günleri düzene konulmalıdır. En önemli konu sokakta geçirilecek zamana kısıt getirilmesi konusudur. Bu öneri en önemli başlıklardan biri olmuştur.

Bilim kurulumuzun önerisindeki amaç virüsün yayılımını önlemek, virüsü olduğu yerde kontrol altına almak. Bizim teması en aza indirecek bir hayata ihtiyacımız var.

Yayılmaya karşı bu prensip şu önemli noktaya dek varıyor, virüsün şehirden şehre taşınmasına set çekmek. Bu yaklaşım belki şehirlerin izola edilmesi gibi düşünülebilir.

"TAVSİYE KARARLARINI CUMHURBAŞKANIMIZA ARZ ETTİM"

Bilim kurulunun 83 milyon için önerdiği tedbir, belli bir süreliğine belli sınırlar konmuş bir hayattır. Artık yeni bir mücadele yöntemi hayata geçiyor. Devletimiz tüm gücünü ortaya koyacak. Hastalığın önünü keseceğimize inanıyorum. Bugün bilim kurulumuzun aldığı tavsiye kararlarını sayın cumhurbaşkanımıza da arz ettim.

Alınan tedbirlere sıkı sıkıya uyulması, umudumuzun gerçeğe dönmesini kolaylaştıracaktır. Ne kadar çok dikkat edersek o kadar kısa sürede bu işin üstesinden geleceğiz. Bu vesileyle mücadelede gönlünü ortaya koyan bütün sağlık çalışanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum.

Sağlık Bakanı Koca: Cumhurbaşkanımıza ilettim daha ileri tedbirlere ihtiyaç var
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Fahrettin Koca, Koronavirüs, Güncel

Haberin Videosu :

Fahrettin Koca, 'Cumhurbaşkanımıza ilettim' deyip duyurdu: Daha ileri tedbirlere ihtiyaç var

İlgili Haberler

Son Dakika: Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 92’ye vaka sayısı 5698’e yükseldiSon Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 92'ye vaka sayısı 5698'e yükseldi
Sağlık Bakanı Koca’dan Murat Sancak yanıtı: Gereken yapılacakSağlık Bakanı Koca'dan Murat Sancak yanıtı: Gereken yapılacak
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Sağlık Bakanı Koca: Cumhurbaşkanımıza ilettim daha ileri tedbirlere ihtiyaç var - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye’deki koronavirüs vakaları neden il il açıklanmadı? Sağlık Bakanı yanıtladı Haberler
Türkiye'deki koronavirüs vakaları neden il il açıklanmadı? Sağlık Bakanı yanıtladı
Gözler saat 22.00’ye çevrildi! Erdoğan kameralar karşısına geçecek Haberler
Gözler saat 22.00'ye çevrildi! Erdoğan kameralar karşısına geçecek
Sağlık Bakanı Koca, hastanelerdeki doluluk oranını paylaştı Haberler
Sağlık Bakanı Koca, hastanelerdeki doluluk oranını paylaştı
Çin’de olumlu sonuçlar verdi! Ev tipi koronavirüs testi geliyor Haberler
Çin'de olumlu sonuçlar verdi! Ev tipi koronavirüs testi geliyor
Sağlık Bakanı Koca’dan Murat Sancak yanıtı: Gereken yapılacak Haberler
Sağlık Bakanı Koca'dan Murat Sancak yanıtı: Gereken yapılacak
Selçuk Bayraktar’dan yerli solunum cihazı paylaşımı Haberler
Selçuk Bayraktar'dan yerli solunum cihazı paylaşımı
Türkiye’de koronadan ölenlerin sayısı 92’ye vaka sayısı 5698’e yükseldi Haberler
Türkiye'de koronadan ölenlerin sayısı 92'ye vaka sayısı 5698'e yükseldi
İtalya’da en ölümcül gün! Korona ölümleri 9 bin 134’e yükseldi Haberler
İtalya'da en ölümcül gün! Korona ölümleri 9 bin 134'e yükseldi

Son Dakika Güncel Haberleri

21:26: Diyarbakırlılar yağmura ve 'evde kal' çağrılarına rağmen sokaklara çıktı - Haber 21:26: Bakan Koca: "Toplam can kaybımız 92'yi buldu, toplam vakamız 5 bin 698" - Haber 21:26: Gaziantep'te sağanak nedeniyle araçlar suya gömüldü - Haber 21:23: Emniyetten "Evde kal" videosu - Haber 21:22: ABD Temsilciler Meclisinden 2,2 trilyon dolarlık "ekonomik teşvik paketine" onay - Haber 21:06: Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama yapacak - Haber 20:55: Türkiye'deki koronavirüs vakaları neden il il açıklanmadı? Sağlık Bakanı yanıtladı - Haber 20:29: Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakım ünitelerinde yüzde 62-63 oranında doluluk var - Haber 20:12: Sağlık Bakanı Koca'dan Murat Sancak yanıtı: Gereken yapılacak - Spor 20:12: Kaliforniya merkezli bir şirket, ev tipi koronavirüs testini piyasaya sürecek - Haber 20:12: Sağlık Bakanı Koca: Cumhurbaşkanımıza ilettim daha ileri tedbirlere ihtiyaç var - Haber 17:22: Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş: Koronavirüs nedeniyle ilk kaybımızı verdik, 22 pozitif vaka var - Haber