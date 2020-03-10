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Bakan Koca'dan "Amerikalı yolcu" açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Amerika'ya giden korona virüsü olan Türk yolcu iddiasına yönelik olarak, "86 yaşında bir yolcu Tiran üzerinden Amerika'ya gidiyor" dedi.

10.03.2020 16:35 | Son Güncelleme: 10.03.2020 16:35
Bakan Koca'dan
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Amerika'ya giden korona virüsü olan Türk yolcu iddiasına yönelik olarak, "86 yaşında bir yolcu Tiran üzerinden Amerika'ya gidiyor" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Komisyonu'na katıldı. Bakan Koca, Amerika'ya giden korona virüsü olan Türk yolcu iddiasına yönelik olarak, "86 yaşında bir yolcu Tiran üzerinden Amerika'ya gidiyor. Yolcu Türk değil" diye konuştu.
(Ahmet Umur Öztürk/İHA)

Kaynak: İHA

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