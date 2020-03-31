Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bakan Koca'dan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek çağrısı Açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına ilişkin, "Koronavirüse karşı hepimiz eşit şartlarda değiliz. Maddi desteğe ihtiyaç duyanları lütfen destekleyin.

31.03.2020 11:42 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:42
Bakan Koca'dan
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına ilişkin, "Koronavirüse karşı hepimiz eşit şartlarda değiliz. Maddi desteğe ihtiyaç duyanları lütfen destekleyin." çağrısı yaptı.
Koca, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına ilişkin açıklamada bulundu.
Bağış yapılacak banka hesap numaralarını da paylaşan Koca, mesajında, "Koronavirüse karşı hepimiz eşit şartlarda değiliz. Maddi desteğe ihtiyaç duyanları lütfen destekleyin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Fahrettin Koca, Twitter, Sağlık
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Sağlık ››Bakan Koca'dan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek çağrısı Açıklaması - Haberler

Sağlık Manşet

Haberler

Son Dakika Sağlık Haberleri

12:37: İskenderun'da kumar operasyonu - Haberler 12:36: Arızalı araçtan dökülen yağ yolu trafiğe kapadı - Haberler 12:35: Balıkesir polisinden 2 uyuşturucu operasyonu - Haberler 12:34: 4 öğretmen sağlıkçılar için 3D yazıcıda 'Yüz koruyucu siperlik' üretti - Haberler 12:32: Gökçeada'ya gelenlere 14 günlük karantina - Haberler 11:46: Koronavirüsün tedavisi Türkiye'de başlıyor: İyileşmiş hastalardan alınan kan örnekleri kullanılacak - Haberler 12:17: Mustafa Ceceli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya 50 bin TL bağışlayarak destek oldu 11:33: Hatay'da PTT önündeki sırada mesafe korunmadığı için tartışma yaşandı - Haberler 11:13: Trump, Rusya'nın gönderdiği bir uçak dolusu malzemeyi 'harika' olarak yorumladı - Haberler 11:08: Sağlık Bakanı Koca: Yatak kapasitemiz yeni açılan hastanelerle 5 bin 452 arttı - Haberler 10:58: Meral Akşener, emekli maaşını İstanbul ve Ankara'da büyükşehir belediyelerinin kampanyalarına bağışladı 10:52: Koronavirüs sebebiyle 3 bini aşkın vatandaşını kaybeden Çin'de orman yangını felaketi: 19 ölü - Haberler