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Bakan Koca'dan Covid-19 açıklaması: Ülkemizde koronavirüse rastlanmamıştır

Yeni tip koronavirüs olan Covid-19 salgını ile ilgili açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Etkili önlemler sayesinde bugüne kadar dünyanın her bölgesinde hastalık görülmesine rağmen ülkemizde rastlanmamıştır" diye konuştu.

25.02.2020 19:27 | Son Güncelleme: 25.02.2020 19:27Bakan Koca'dan Covid-19 açıklaması: Ülkemizde koronavirüse rastlanmamıştır
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran sınırından giriş yapan Türk vatandaşlarının sağlık kontrolünün yapıldığını, Kum ve Meşhed kenti geçmişi olanların 14 günlük karantinaya alındığını bildirdi. Bakan Koca: "Etkili önlemler sayesinde bugüne kadar dünyanın her bölgesinde hastalık görülmesine rağmen ülkemizde rastlanmamıştır" diye konuştu.

Yeni tip koronavirüs olan Covid-19 salgını ile ilgili açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı, Esenboğa Havalimanı'nda yaşanan panikle alakalı, "(İran'dan gelen uçak) Ankara'ya yönlendirmemizin sebebi, daha önce deneyimli olan ekibin Ankara'da karantina merkezlerimizde hazır olmasıydı." dedi.
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Kaynak: Euronews.com

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