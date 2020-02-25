Bakan Koca'dan Covid-19 açıklaması: Ülkemizde koronavirüse rastlanmamıştır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran sınırından giriş yapan Türk vatandaşlarının sağlık kontrolünün yapıldığını, Kum ve Meşhed kenti geçmişi olanların 14 günlük karantinaya alındığını bildirdi. Bakan Koca: "Etkili önlemler sayesinde bugüne kadar dünyanın her bölgesinde hastalık görülmesine rağmen ülkemizde rastlanmamıştır" diye konuştu.Yeni tip koronavirüs olan Covid-19 salgını ile ilgili açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı, Esenboğa Havalimanı'nda yaşanan panikle alakalı, "(İran'dan gelen uçak) Ankara'ya yönlendirmemizin sebebi, daha önce deneyimli olan ekibin Ankara'da karantina merkezlerimizde hazır olmasıydı." dedi.