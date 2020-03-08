Bakan Koca'dan 'Covid-19' bilgillendirmesi
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü'nün Covid-19 (yeni koronavirüs) salgınıyla ilgili son güncel verilerini paylaştı.
08.03.2020 23:59 | Son Güncelleme: 08.03.2020 23:59
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü'nün Covid-19 (yeni koronavirüs) salgınıyla ilgili son güncel verilerini paylaştı. 104 ülkeye yayılan salgının sıkı önlemler nedeniyle Türkiye'de görülmediğini belirten Bakan Koca, yurt dışından gelenlerin kurallara uyması gerektiğine işaret etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "104 ülke, tanı konmuş toplam 109 bin 405 hasta, 3689 ölüm: Dünya Sağlık Örgütü'nün son verileriyle küresel Koronavirüs tablosu. Türkiye, sıkı önlemlerle bugüne dek bu listeye girmemeyi başardı. Komşularımız ve Avrupa önlemlerde yavaş kaldı. Yurt dışından gelenlerimiz kurallara uymalı" dedi.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :Bakan Koca'dan 'Covid-19' bilgillendirmesi
Etiketler : Sağlık
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