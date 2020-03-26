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Bakan Koca'dan dikkat çeken çıkış: İstanbul'u evde tutamıyoruz, sokağa çıkma yasağı mı getirelim?

Ölümcül koronavirüs salgını ile mücadelede evde kalmanın önemine vurgu yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da bu çağrıların dikkate alınmadığını belirterek "İlla devletin yasak mı getirmesi gerekiyor?" dedi.

26.03.2020 10:10 | Son Güncelleme: 26.03.2020 10:22

Koronavirüs salgını nedeniyle yapılan 'evde kal' çağrılarına Anadolu'da büyük ölçüde uyulduğunu ancak İstanbul 'da uyulmadığını belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Devletin illa yasak mı getirmesi gerekiyor?" dedi.

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan'a açıklamalarda bulunan Bakan Koca, "Evdeki bireylerin birbiriyle teması kesmesi gerekiyor. İlişkinin minimize edilmesi şart. Kullanılan malzemenin paylaşılmaması gerekiyor, üç-beş adımlık mesafede kalmaları gerekiyor. Yaşlıların daha fazla etkilendiğini biliyoruz ama gençler ve orta yaşlılarda etkisi yok anlamına gelmez bu. Gençler taşıyıcı olabiliyor" ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL'U TUTAMIYORUZ"

"Sokağa çıkma yasağı bir çözüm olamaz mı?" sorusuna da yanıt veren Bakan Koca, "Anadolu'da büyük ölçüde sağlanıyor ama İstanbul'u tutamıyoruz. İstanbul'u görüyorsunuz. Herkesin evinde izole olması gerekiyor. Bunun sağlanması lazım. Bunun ciddiye alınması gerekir. En sert tedbir yasaklama olabilir. Ama ille de devletin böyle bir yasak getirmesi mi gerekir? Hepimiz bu izolasyonu sağlayabiliriz. Bunun sağlanması için çağrılarımız devam edecek. Daha sert ve keskin çağrılar yapacağız. İki-üç hafta evimize kapanarak bu dönemi geçirebiliriz" şeklinde konuştu.

Bakan Koca’dan dikkat çeken çıkış: İstanbul’u evde tutamıyoruz, sokağa çıkma yasağı mı getirelim?
Etiketler: Fahrettin Koca, Koronavirüs, İstanbul, Sağlık, Politika, Güncel

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Fahrettin Koca'dan dikkat çeken çıkış: İstanbul'u evde tutamıyoruz, sokağa çıkma yasağı mı getirelim?

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