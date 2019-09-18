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Bakan Koca'dan Fatma Girik'e hastanede ziyaret

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sanatçı Fatma Girik'i, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesinde ziyaret etti.

18.09.2019 09:44Bakan Koca'dan Fatma Girik'e hastanede ziyaret
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sanatçı Fatma Girik'i, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesinde ziyaret etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Koca, yürüme güçlüğü şikayetiyle hastaneye başvuran ve tedavisi 10 günden bu yana Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniğinde devam eden Fatma Girik ile görüştü.
Sanatçının sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi alan Koca, hastane odasında bir süre Girik ile sohbet etti ve kendisine "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
Koca, sanatçının durumunu yakından takip ettiğini ve sağlığına bir an önce kavuşmasını temenni etti.
Girik de Bakan Koca'ya ziyareti için teşekkür ederek, hastaneden ve hekimlerden memnun olduğunu söyledi.

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Kaynak: AA

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