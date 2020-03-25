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Bakan Koca'dan, Fazıl Say'a destek teşekkürü

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Hayat Eve Sığar' kampanyasına verdiği destek için besteci Fazıl Say'a teşekkür etti.

25.03.2020 22:44 | Son Güncelleme: 25.03.2020 22:44
Bakan Koca'dan, Fazıl Say'a destek teşekkürü

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Hayat Eve Sığar' kampanyasına verdiği destek için besteci Fazıl Say'a teşekkür etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dünya çapındaki bestecimiz Fazıl Say, 'Hayat Eve Sığar' diyor. Kampanyamıza katıldığı için kendisine teşekkür ediyorum. Müziğin olduğu her yerde hayat güzeldir" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Fahrettin Koca, Fazıl Say, Sağlık

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