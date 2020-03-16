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Bakan Koca'dan flaş "gizli belge" açıklaması: "Gerçek dışıdır"

Bakan Koca, "Sosyal medya ve Whatsapp'tan yayılan "gizli" belge gerçek dışıdır.

16.03.2020 12:15 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:15
Bakan Koca'dan flaş
Bakan Koca, "Sosyal medya ve Whatsapp 'tan yayılan "gizli" belge gerçek dışıdır. Panik yaratacağı bilinerek uydurulmuştur. Güven kaybına yol açarak, 82 milyonun zaafa düşmesini amaçlayanlar var. Hassasiyetinizle oynayanlar var. Şans tanımayın. DOĞRU HABER, RESMEN YAPILAN AÇIKLAMADIR."
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Whatsapp, Güncel

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