Bakan Koca'dan gençlere teşekkür
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sokağa çıkma konusunda 20 yaş ve altı için getirilen uygulamada davranışlarıyla örnek olan gençlerimize, çocuklarımıza teşekkür ediyorum" dedi.
04.04.2020 21:52 | Son Güncelleme: 04.04.2020 21:52
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sokağa çıkma konusunda 20 yaş ve altı için getirilen uygulamada davranışlarıyla örnek olan gençlerimize, çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Sabırlı olursak, hareketli günlerimize erken döneriz" dedi. - ANKARA
Kaynak: İHA
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