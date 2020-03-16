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Bakan Koca'dan 'gizli' belge açıklaması: Gerçek dışı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse ilişkin Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlandığı iddia edilen 'gizli' ibareli belgenin gerçek dışı olduğunu açıkladı.

16.03.2020 12:42 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:42
Bakan Koca'dan 'gizli' belge açıklaması: Gerçek dışı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse ilişkin Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlandığı iddia edilen 'gizli' ibareli belgenin gerçek dışı olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlandığı iddia edilen ve sosyal medyada yer alan belge paniğe neden oldu. Bakan Fahrettin Koca adına, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Semih Korkut imzası bulunduğu ileri sürülen belgede, "20.03.2020 tarihi itibarıyla eczaneler ve hastaneler hariç olmak üzere insanların toplu bir araya geleceği spor salonları yüzme havuzları, galeriler, ibadethaneler, otobüs terminalleri, alışveriş merkezleri 3 kişiden fazla çalışanı bulunan işletmelerin geçici olarak kapatılması, bunlardan sadece restoren ve kafe gibi işletmelerin yalnızca evlere servis hizmeti yapmaları koşuluyla açık kalmalarına müsaade edilmesi, 23.03.2020 tarihi itibarıyla süpermarketlerin Pazartesi, Çarşamba ve Cuma olmak üzere hatada 3 gün 08.00-16.00 saatleri arasında açık olmaları gibi bir takım önlemler alınacaktır" ifadeleri yer aldı. Belgeyi sosyal medyada gören çok sayıda vatandaş bakanlığa bağlı birimleri arayarak doğru olup olmadığını teyit etmeye çalıştı.

'GERÇEK DIŞI'

Bakan Koca ise, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, belgenin gerçek dışı olduğunu duyurdu. Bakan Koca, "Sosyal medya ve WatsApp'tan yayılan 'gizli' belge gerçek dışıdır. Panik yaratacağı bilinerek uydurulmuştur. Güven kaybına yol açarak 82 milyonun zaafa düşmesini amaçlayanlar var. Hassasiyetimizle oynayanlar var. Şans tanımayın. Doğru haber resmen yapılan açıklamadır" ifadelerini kullandı.

Nursima ÖZONUR/ANKARA, -


Kaynak: DHA

Etiketler : fahrettin koca, Güncel

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