Sağlık Bakanı Koca, Engin Nurşani için düğmeye bastı

Gırtlak kanseri nedeniyle bir süre önce sesini kaybeden halk ozanı Aşık Ali Nurşani, aynı hastalığa yakalanan ve kendisi gibi ozan oğlu Engin Nurşani'nin tedavisi için sosyal medyadan yardım talebinde bulundu. Kısa sürede ilgi gören ve hızla paylaşılan mesaja Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da destek verdi.

"GEREKLİ İŞLEMLER BAŞLATILMIŞTIR"

Bakan Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, "Değerli halk ozanımız için gerekli işlemler Bakanlığımızca başlatılmıştır. Hassasiyetinize ve halkımızın ozanımız için verdiği desteğe ayrıca teşekkür ederim." mesajını yayınladı.

NE OLMUŞTU?

Gırtlak kanserine yakalanan oğlu Engin Nurşani'nin tedavisi için gerekli parayı bulamayan Aşık Ali Nurşani yardım çağrısında bulunmuştu. Sosyal medya üzerinden sevenlerine seslenen Nurşani ''Değerli canlar. Gövdemin tek tüyü, bir tek oğlum maalesef gırtlak kanserine yakalandı sizin herkesin tüm sevenlerinin desteğine ihtiyacım var. Neyim varsa verdim. Böyle olmasını istemezdim. Sizlere gelmek istemezdim. Gün geldi sizlerin kapısına geldim. Elinizden ne geliyorsa… Oğlumun kurtuluşu için yardıma ihtiyacım var. Baba olarak buna ihtiyacım var. Başka bir dileğim yok. Sizleri çok seviyorum.'' ifadelerini kullanmıştı.