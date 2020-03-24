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Bakan Koca'dan "Hayat eve sığar" paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müzisyen Mazhar Alanson'un fotoğrafının yer aldığı "Hayat eve sığar" mesajını paylaştı.

24.03.2020 20:38 | Son Güncelleme: 24.03.2020 20:38
Bakan Koca'dan
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müzisyen Mazhar Alanson'un fotoğrafının yer aldığı "Hayat eve sığar" mesajını paylaştı.
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Alanson'un gitar çalarken görüldüğü fotoğrafa "Hayat eve sığar" etiketiyle yer verdi.

Kaynak: AA

Etiketler : Politika

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