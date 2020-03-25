Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Bakan Koca'dan 'Hayat eve sığar' paylaşımı - Haberler

Bakan Koca'dan "Hayat eve sığar" paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ünlü oyuncular Burak Özçivit-Fahriye Evcen çifti ile dünyaca meşhur piyanist ve besteci Fazıl Say'ın fotoğraflarının yer aldığı "Hayat eve sığar" mesajını paylaştı.

25.03.2020 22:42 | Son Güncelleme: 25.03.2020 22:58
Bakan Koca'dan
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ünlü oyuncular Burak Özçivit-Fahriye Evcen çifti ile dünyaca meşhur piyanist ve besteci Fazıl Say'ın fotoğraflarının yer aldığı "Hayat eve sığar" mesajını paylaştı.
Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Burak Özçivit-Fahriye Evcen çiftinin evde bulundukları sırada çektirdikleri fotoğrafa "Hayat eve sığar" etiketiyle yer verdi. Bakan Koca, "Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 'Hayat eve sığar' diyor. Kampanyamıza verdikleri destek için kendilerine teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.
Kampanyayı destekleyen Fazıl Say'ın da fotoğrafını aynı etiketle paylaşan Koca, Say'a teşekkür ederek, "Müziğin olduğu her yerde hayat güzeldir." mesajı verdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Fahriye Evcen, Burak Özçivit, Fazıl Say, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Bilim Kurulu üyesi uyardı! İşte önlemlere uyulmadığında oluşacak senaryo Haberler
Bilim Kurulu üyesi uyardı! İşte önlemlere uyulmadığında oluşacak senaryo
Genç kızın anlattıkları kan dondurdu: Kaçırıldım, uyuşturucu verdiler Haberler
Genç kızın anlattıkları kan dondurdu: Kaçırıldım, uyuşturucu verdiler
Terör örgütünün havanlı saldırısında 2 askerimiz şehit oldu Haberler
Terör örgütünün havanlı saldırısında 2 askerimiz şehit oldu
Devlet Başkanı maske takıp koronavirüs için ’Basit bir grip’ dedi Haberler
Devlet Başkanı maske takıp koronavirüs için "Basit bir grip" dedi
Koronavirüs Putin’i korkutmadı! Eski alışkanlığına devam ediyor Haberler
Koronavirüs Putin'i korkutmadı! Eski alışkanlığına devam ediyor
Prens William korona şakası yaptı, babası virüse yakalandı Haberler
Prens William korona şakası yaptı, babası virüse yakalandı
Eski medya patronu, 12 günün ardından koronavirüsü yendi Haberler
Eski medya patronu, 12 günün ardından koronavirüsü yendi
Fransa’da koronavirüs durdurulamıyor! Son 24 saatte 231 ölü Haberler
Fransa'da koronavirüs durdurulamıyor! Son 24 saatte 231 ölü

Son Dakika Güncel Haberleri

23:44: Sağlık Bakanı Koca: "Son 24 saatte 5 bin 35 test sonuçlandı. - Haber 23:43: FLAŞ - Haber 23:43: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 59'a, vaka sayısı 2433'e yükseldi - Haber 23:42: FLAŞ - Haber 23:42: - Kanada'da Mississauga kentindeki nehir kırmızıya büründü - Haber 23:15: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Açıklanan önlemlere uyulmazsa salgının süresi 1 yılı aşabilir - Haber 22:50: Son Dakika: Terör örgütünün havanlı saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı - Haber 21:55: Eski medya patronu Zafer Mutlu, 12 günün ardından koronavirüsü yendi - Haber 21:48: Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 1331'e yükseldi - Haber 21:27: Prof. Dr. Mehmet Öz'den ürküten açıklama: Koronavirüsten kaçış yok, hepimiz yakalanacağız - Haber