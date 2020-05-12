Bakan Koca'dan 'Hemşireler Günü' mesajı

Bakan Koca'dan 'Hemşireler Günü' mesajıSAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, '12 Mayıs Hemşireler Günü'nü tebrik etti.

12.05.2020 23:57 | Son Güncelleme: 12.05.2020 23:58

Bakan Koca'dan 'Hemşireler Günü' mesajı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, '12 Mayıs Hemşireler Günü'nü tebrik etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından paylaştığı videoda, "Günün kahramanı hemşireler, değerli ekip arkadaşlarım, dünya, bugün, 12 Mayıs'ın, daha önce hiç olmadığı kadar farkında. 12 Mayıs Hemşireler Günü, adeta bir 'kahramanlar günü' olarak kutlanıyor. Salgınla mücadelenin devam ettiği günlerde, sizler, gösterdiğiniz fedakarlıklarla, toplum vicdanında birer kahramansınız" ifadelerini kullandı.

'SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZIN MÜCADELESİ KAYITLARA GEÇMELİDİR'

Hekimlik sanatının, her zaman hemşirelerle birlikte icra edildiğini belirten Bakan Koca, şu ifadelere yer verdi:

"Tarih her şeyi yazar. Ama yazmayı unuttuğu şeyler de oldu. Hekimlik sanatı, her zaman hemşirelerle birlikte icra edildi. Doktorlar, modern tıbbı kurarken, bunda hemşirelerin de katkısı vardı. İnsanlık tarihi, bugün anılandan çok daha fazla hemşirenin adını kültürün bir parçası yapmalıydı. Şahsen, bu pandemi döneminin tarihçesine geçecek çok hemşiremiz olduğuna inanıyorum. Sağlık çalışanlarımızın ağır risk altında verdiği mücadele kayıtlara geçmelidir. Hemşirelik, güçlü kişilik gerektiren bir meslektir. Yüksek bir gözlem kabiliyeti demektir. Her hemşire, bir iletişim ustasıdır. Duyarlılığı ile adeta bir hasta yakını, bilgisiyle bir uzmandır. Hemşire, her hastada insana ve hastalığa dair yeni şeyler öğrenir. Hemşirelik, tüm tıpta olduğu gibi bilgiyi ve sanatı birlikte içerir."

Salgın döneminde, hemşirelerin görevlerinde çok iyi olduğunun bir kez daha görüldüğünü kaydeden Koca, tarihçi Stephen Ambrose'nin, "Hemşireleri çok fazla övmek mümkün değildir" sözüne değinerek, "Türkçesi tam şöyle: 'Hemşireleri ne kadar çok överseniz, gerçeği o kadar çok söylemiş olursunuz.' Bu sözü kıskanıyoruz. Bu söz, ilk kez bugünlerde, Türkiye'de söylenmeliydi. 12 Mayıs hemşireler gününüz kutlu olsun" dedi.

Bakan Koca’dan ’Hemşireler Günü’ mesajı

Kaynak: DHA

Etiketler: Fahrettin Koca, Twitter, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı’ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata Haber
Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı'ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata
Esenyurt’taki cinayetlerin sırrı çözüldü! Damat, kayınvalidesi ve kayınpederini öldürüp cesetlerini buzdolabında saklamış Haber
Esenyurt'taki cinayetlerin sırrı çözüldü! Damat, kayınvalidesi ve kayınpederini öldürüp cesetlerini buzdolabında saklamış
Kameranın açık olduğunu unutan dekandan tepki çeken sözler: Kızların resimlerini görüyoruz böylece, çaktırma Haber
Kameranın açık olduğunu unutan dekandan tepki çeken sözler: Kızların resimlerini görüyoruz böylece, çaktırma
Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı Haber
Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı
Oyuncu Kara Keough Bosworth’nin 6 günlük bebeği sağlık sorunları nedeniyle vefat etti Haber
Oyuncu Kara Keough Bosworth'nin 6 günlük bebeği sağlık sorunları nedeniyle vefat etti
Nakit olarak çektiği 50 bin TL kredi, iki kere de hesabına yatırılan adam, parayı bankaya iade etti Haber
Nakit olarak çektiği 50 bin TL kredi, iki kere de hesabına yatırılan adam, parayı bankaya iade etti
Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen: Benim olduğum Survivor felaketti Haber
Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen: Benim olduğum Survivor felaketti
Salgında ölüm oranının en fazla olduğu Zonguldak’ta ilk kez dün vaka ve can kaybı tespit edilmedi Haber
Salgında ölüm oranının en fazla olduğu Zonguldak'ta ilk kez dün vaka ve can kaybı tespit edilmedi
Haberler››Güncel››Bakan Koca'dan 'Hemşireler Günü' mesajı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

01:29: 40 metre savrulup takla atan otomobilden yara almadan kurtuldu - Haber 01:28: DHKP/C'li İbrahim Gökçek'in cenazesinde çıkan olaylara ilişkin soruşturma - Haber 01:24: Gediz'in Yenikent beldesinde karantina kaldırıldı - Haber 01:20: Adıyaman'da komşular arası kavga: 2 yaralı, 6 gözaltı - Haber 01:18: Nehrin ortasında mahsur kalan mandaları AFAD kurtardı - Haber 00:47: Kameranın açık olduğunu unutan dekandan tepki çeken sözler: Kızların resimlerini görüyoruz böylece, çaktırma - Haber 00:26: Girdikleri evlerde ziyafet çeken hırsızları bıraktığı deliller yakalattı - Haber 17:22: Nakit olarak çektiği 50 bin TL kredi, iki kere de hesabına yatırılan adam, parayı bankaya iade etti - Ekonomi 14:05: Salgında ölüm oranının en fazla olduğu Zonguldak'ta ilk kez dün vaka ve can kaybı tespit edilmedi - Haber