Bakan Koca'dan Konyaspor ve Başakşehir taraftarına çağrı: Kutlamalar toplum sağlığını gözetir tarzda olmalı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Süper Lig'de şampiyonluğu garantileyen Medipol Başakşehir ve ligde kalma başarısı gösteren Konyaspor taraftarına çağrıda bulundu. Bakan Koca, "İki kulübün de taraftarından kutlamaların toplum sağlığını gözetir tarzda olmasını bekliyoruz" dedi.

20.07.2020 00:01 | Son Güncelleme: 20.07.2020 08:56

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nda şampiyon olan Medipol Başakşehir ve ligde kalma başarısı gösteren Konyaspor taraftarını kutlamalar konusunda uyardı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Süper Lig'de kalma başarısını gösteren Konyaspor'u ve Süper Lig'de şampiyonluğu garantileyen Başakşehirspor'u kutluyoruz. İki kulübün de taraftarından kutlamaların toplum sağlığını gözetir tarzda olmasını bekliyoruz. Covid-19 şartlarında taraftarlık da biraz değişmeli" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'dan Konyaspor ve Başakşehir taraftarına çağrı: Kutlamalar toplum sağlığını gözetir tarzda olmalı

"TARAFTARI SALGIN TEDBİRLERİNE UYMAYA DAVET EDİYORUZ"

Bakan Koca, bir önceki paylaşımında da iki takımın taraftar gruplarını şu sözlerle uyarmıştı:

"İstanbul'da oynanan Başakşehirspor- Kayserispor, Trabzon'da oynanan Trabzonspor- Konyaspor maçlarında, taraftarı maç sonunda salgın tedbirlerine uymaya davet ediyoruz. COVID-19 günlerinde centilmenlik kurallarına maske, mesafe ve toplum sağlığı da eklendi. İyi seyirler."

Bakan Koca'dan Konyaspor ve Başakşehir taraftarına çağrı: Kutlamalar toplum sağlığını gözetir tarzda olmalı
Bakan Koca’dan Konyaspor ve Başakşehir taraftarına çağrı: Kutlamalar toplum sağlığını gözetir tarzda olmalı
Etiketler: Medipol Başakşehir Fk, Konyaspor, Spor, Haber
Yorumlar (4)
VOLKAN: Başakşehirsporuda günahım kadar sevmem TS ide ama kötünün iyisi B . şehiri tebrik ederim
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METİN: sizde bıktırdınız artık sosyal mesafe bilmem ne Asosyal insanların olduğu dünyada ne sosyal mesafesi
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TEAM SYSTEM: Türk insanından böyle bir disipline uymasını beklemek iyi niyetten başka birşey olmaz, kurallara uymak, yasaklara uymak ve topluma karşı saygı ve sorumluluk ancak eğitim seviyesi yüksek olan toplumlarda görülen davranışlardır. Umursamazlık vurdum duymazlık yaşanan kötü olaylardan bile ders almamak ve sabırsızlık bu toplumun benliğine işlemiş bir durum ne yazık ki !
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