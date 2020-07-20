Bakan Koca’dan Konyaspor ve Başakşehir taraftarına çağrı: Kutlamalar toplum sağlığını gözetir tarzda olmalı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nda şampiyon olan Medipol Başakşehir ve ligde kalma başarısı gösteren Konyaspor taraftarını kutlamalar konusunda uyardı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Süper Lig'de kalma başarısını gösteren Konyaspor'u ve Süper Lig'de şampiyonluğu garantileyen Başakşehirspor'u kutluyoruz. İki kulübün de taraftarından kutlamaların toplum sağlığını gözetir tarzda olmasını bekliyoruz. Covid-19 şartlarında taraftarlık da biraz değişmeli" ifadelerini kullandı.

"TARAFTARI SALGIN TEDBİRLERİNE UYMAYA DAVET EDİYORUZ"

Bakan Koca, bir önceki paylaşımında da iki takımın taraftar gruplarını şu sözlerle uyarmıştı:

"İstanbul'da oynanan Başakşehirspor- Kayserispor, Trabzon'da oynanan Trabzonspor- Konyaspor maçlarında, taraftarı maç sonunda salgın tedbirlerine uymaya davet ediyoruz. COVID-19 günlerinde centilmenlik kurallarına maske, mesafe ve toplum sağlığı da eklendi. İyi seyirler."