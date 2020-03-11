Bakan Koca'dan korona virüs açıklaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hızlı yayılan bulaşıcı hastalıklara karşı başarıyı dört şey tesis eder. Güçlü tedbir, süratli müdahale, yaygın sağlık altyapısı, güven verici bilgilendirme. Bu dördüne de sahibiz. Tedbirde birlikteyiz.
11.03.2020 16:56 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:56
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hızlı yayılan bulaşıcı hastalıklara karşı başarıyı dört şey tesis eder. Güçlü tedbir, süratli müdahale, yaygın sağlık altyapısı, güven verici bilgilendirme. Bu dördüne de sahibiz. Tedbirde birlikteyiz. Mücadeleyi birlikte vereceğiz. Her önemli olayı size titizlikle bildireceğiz" dedi.
(İHA)
(İHA)
Kaynak: İHA
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