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Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması

Sağlık Bakanı Koca, "Türkiye'de şu ana kadar tespit edilen bir koronavirüs vakası bulunmuyor" açıklamasında bulundu.

09.03.2020 16:36 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:36
Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması
Sağlık Bakanı Koca, " Türkiye 'de şu ana kadar tespit edilen bir koronavirüs vakası bulunmuyor" açıklamasında bulundu.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : fahrettin koca, Türkiye, Ekonomi
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