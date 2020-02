Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması: (2)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla alakalı " İran 'daki Türk vatandaşları Türkiye'ye gelmek isterlerse nasıl getirilmeleri gerektiğiyle ilgili her türlü imkanımızı seferber edeceğiz." dedi.Koca, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.23 Şubat akşamı İran'la uçuşların durdurulduğu, isteyenlerin özel seferlerle getirileceğinin açıklandığı belirtilerek, "O tarihten bu yana kaç özel sefer gerçekleştirildi ve hangi illere indi bu uçaklar? Kaç yolcu geldi? Yolcular belirti göstermediği için evlerine mi gönderildi?" soruları üzerine Koca, Çin'de enfeksiyonun kaynağının Vuhan, İran'da ise kaynağın merkezi Kum kenti ve devamında Meşhed olduğunu dile getirdi.Çin'in erken dönemde karantina uyguladığını, salgının yayılımını önlemek üzere önemli bir adım attığını, İtalya'nın da benzer bir yaklaşımı gösterdiğini anlatan Koca, İran'da da Kum ve Meşhed dışındaki vakaların da kaynağının bu şehirler olması nedeniyle burada da benzer yaklaşımın uygulanmasını yani giriş çıkışların kontrol edilmesini hassasiyetle istediklerini söyledi.Koca, "Bu yapılamadığı için bu süreçte biz özellikle uçuşları durdurduk. Ama ondan önce de Kum ve Meşhed kentinden gelen kişileri, İranlıları zaten almamaya ama Kum ve Meşhed hikayeleri olanları da karantinaya alma yaklaşımı içinde olduk. 23'ünde değil 21'inden itibaren bunu yaptık." ifadesini kullandı."Riske etmek istemedik"Bu süreçte Kum ve Meşhed merkezli herhangi bir yolcunun alınmasının doğru olmadığını söylediklerini dile getiren Koca, "Kum ve Meşhed'den gelenleri zaten baştan almadık. Almama noktasında katı durduk, 23'ünden önce de... Devamında da bugünkü uçakta yine Kum ve Meşhed geçmişi olmadığını bildiğimiz ama uçakta Kum ve Meşhed'e uğradığını bildiğimiz kişilerin varlığı ve 4 kişinin de ateş olmadan yakınmasının, soğuk algınlığı bulgularının varlığı sebebiyle biz riske etmek istemedik. Bütün yolcuları bu çerçevede karantinaya, yani iki hastanemize almayı bilim kurulumuzun önerisiyle yaptık." bilgisini paylaştı.Bilim Kurulunun Kum ve Meşhed geçmişinin belirsizliği nedeniyle bundan sonraki süreçte asla hiçbir uçuşa izin verilmemesi noktasında bir yaklaşımı olduğunu belirten Koca, "Bundan sonraki süreçte alabileceğimiz, Türk vatandaşlarını tabii ki yalnız bırakmayacağız, tabii ki yanlarında olacağız ama biz beyanı esas değil, orada bu konuda emin olmadıkça yine Çin'de benzer şekilde yaptığımız yaklaşım çerçevesinde bir yaklaşımla hasta olup olmadıkları, Kum ve Meşhed geçmişlerinin olup olmadığı, herhangi bir bulgusunun olup olmadığı, bütün bunlar risk durumu değerlendirilerek özel olarak getirmeyi bundan sonraki süreçte daha net planlıyoruz." diye konuştu.Koca, bugüne kadar gelenlerden kimisini karantinada, kimisini gözlem evinde, kimisini de evde iletişim, adres bilgilerini alarak bulunduğu bölgedeki aile hekimi ve il sağlık müdürlüğü kontrolünde olmak üzere takibe aldıklarını bildirdi.Son uçak öncesinde kaç kişinin İran'dan geldiği yönündeki soruya karşılık Koca, buna ilişkin çok net bir sayının şu an önünde olmadığını ancak rakamların belli olduğunu ve gerekirse paylaşabileceklerini söyledi.Bundan sonrası için İran'daki Türk vatandaşlarına ilişkin bir planlama olup olmadığı sorusu üzerine Koca, "İran'daki Türk vatandaşlarıyla ilgili Türkiye'ye gelmek isterlerse nasıl getirilmesi gerektiğiyle ilgili her türlü imkanımızı seferber edeceğimizi ve Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda bu yaklaşımı getireceğimizi söylemek istiyorum." ifadesini kullandı.Bazı kişilerin Kum şehri geçmişi olduğunun uçakta mı fark edildiği sorusuna karşılık da Koca, "Evet. Yani biz daha önce olmadığını ve bu konuda yetkililerin de bize beyanı doğrultusunda olmadığını biliyoruz ama biz uçakta fark ettiğimiz için bu noktada daha hassas davranmak istiyoruz." dedi.Bir başka soru üzerine Koca, kuluçka döneminde bulaşıcılığın olup olmadığıyla ilgili farklı yaklaşımlar bulunduğuna işaret ederek, "Özellikle genel anlamda bilinen bulguların, belirtilerin başladığı dönem sonra pozitif olacağı şeklinde, ondan önce bu anlamda bulaşıcılığın olduğuyla ilgili birtakım bilgiler de var. Zayıf olmakla birlikte var. Dolayısıyla siz numuneyi alıp tetkiki yaptığınızda negatif çıkması -hastalığın belirtilerinin olmadığı dönem için, kuluçka dönemi için söylüyorum- sonrasında olmayacağı anlamına gelmez diye biliyoruz. O nedenle sadece tahlil yapılarak bir şeyler söylemek doğru değil." diye konuştu.Koca, bir başka soruya karşılık karantinaya alınanların geldikleri kente göre ayrılmadığını, zaten her birinin ayrı ayrı tek kişilik odalarda bulunduğunu aktardı.Zekai Tahir Burak Hastanesinde bir kreş olduğunu anımsatılarak, "Veliler biraz panikle gittiler çocuklarını almak için. Neden böyle oldu, tahliye edilenlerin oraya getirilecekleri önceden belli değil miydi?" sorusunu ise Koca, şöyle yanıtladı:"Normalde İstanbul'a giden ve devamında bu şüpheli durum olunca Ankara'ya yönlendirdiğimiz uçaktı. Ama şunu biliyoruz, bilim kurulunun da yaklaşımı bu şekilde, özellikle belli bir mesafeden yakın temas olmadan bulaşmanın olmadığını biliyoruz. Var olan kreş ayrı bir bina, girişi farklı bir yer. Gelenler maskeli, bir bulaşma ihtimalinin olmadığını net söyleyebiliriz fakat çocuk oldukları için, bununla ilgili ailelerin hassasiyeti var. Bu hassasiyeti gözeterek, bilimsel değil sosyal bir yaklaşımla bu dönemde geçici süreliğine, karantina dönemi kaç gün sürecekse o dönemde olmamasını genel olarak daha uygun bulduk. Herhangi bir bu anlamda endişeden dolayı değil, tamamen sosyal, ailelerin bu noktadaki panik algısının olmamasını sağlamak için.""Kum'dan gelen yolcularla diğer yolcular arasında bir kavga görüntüsü var, doğru mu?" sorusuna Koca, "Bu konuyla ilgili net bilgim yok." karşılığını verdi."Şüpheli bir uçağı Türkiye'ye indirmedik""Uçakta Kum'dan gelen vatandaşların bulunduğuna dair bir bilgilendirmenin önceden yapılmadığı görülüyor. Bununla ilgili bir ihmal mi var?" sorusu üzerine Bakan Koca, bununla ilgili Türkiye'nin bir ihmalinin bulunmadığını söyledi.Görüştüğü İran Sağlık Bakanı'nın "Biz Türkiye'ye hastalık bulgusu olanları göndermeyeceğiz." dediğini aktaran Koca, Kum ve Meşhed'den olan kişilerin de ise özel bir yaklaşımla getirilmesini düşündüklerini anlattı.Koca, yolculara birtakım sorgulamalarda bulunduklarını belirterek, "Kum ve Meşhed geçmişi kısmen de olsa varlığı bizi endişelendirdi. 4 kişide de öksürük ve boğaz ağrısı yakınması var ama ateş yok. Riske etmek istemedik." dedi.Virüse karşı en üst noktada tedbir alma yaklaşımı sergilediklerini vurgulayan Koca, dünyanın yaklaşımının böyle olmadığını kaydetti.Bakan Koca, koronavirüs konusunda hassas davrandıklarını, 3-4 gün önce virüs şüphesi olan bir kişinin bulunduğu uçağı saatlerce uğraşıp Türkiye'ye indirmediklerini bildirerek bu uçağın bir Avrupa ülkesine indiğini, burada nasıl bir tavır sergilendiğini iyi bildiklerini söyledi."Cumhurbaşkanımız ile görüştüm"Neredeyse her gün toplanan Bilim Kurulunun, koronavirüs konusunda üst seviyede hassasiyet gösterdiğinin altını çizen Bakan Koca, şunları kaydetti:"Cumhurbaşkanımız Azerbaycan'da olmasına rağmen ben kendileriyle birkaç defa görüştüm. Kendileri süreci yakinen takip ediyorlar. Bu süreçte Bilim Kurulunun ve Bakanlığın alması gereken bütün kararları alması noktasında da talimatları var. Bu anlamda devlet, Bakanlık, Bilim Kurulu olarak her türlü hassasiyeti üst düzeyde gösteriyoruz."Koca, "uçak seferlerine" ilişkin bir soru üzerine, sadece Türk Hava Yollarının değil, bütün hava yolu şirketlerinin İran'dan Türkiye'ye uçuşlarına izin verilmediğini söyledi.Ülkedeki Türk vatandaşlarının ise özel bir yaklaşımla Türkiye'ye getirileceğini dile getiren Koca, "Şu an bize yansıyan yok ama Türkiye'ye gelmek, tedavi olmak isteyen vatandaşlarımızı da hiçbir şekilde yalnız bırakmayız dünyanın neresinde olursa olsun." dedi."Yolcuların ağırlıklı bir kısmı genç"İran'dan gelen uçakta 8'i mürettebat 140 kişinin bulunduğunu aktaran Koca, "Bugün itibarıyla her birinin risk analizi yapılıyor olacak. Bilim Kurulu bu risk analizi doğrultusunda nasıl bir yaklaşım içinde olacağımızı belirleyecek. Belki bazı riski düşük olan yolcularımızı evinde veya başka bir ortamda 14 güne tamamlama gözlemi, yaklaşımı da çıkabilir." diye konuştu.Koca, yolcuların ağırlıklı bir kısmının genç olduğuna dikkati çekerek özellikle gençlerde virüsün daha hafif seyrettiğini, bulaşıcılığın da bu anlamda düşük olduğunu anlattı.İran'dan getirilenlerin hepsinin Türk vatandaşı olduğunu, İranlı birinin bulunmadığını aktaran Koca, "Biz Türkiye'den İran'a geçişlerle ilgili 'İran vatandaşları İran'a gidebilir.' diyoruz ama hiçbir Türk vatandaşının İran'a gitmesine izin vermiyoruz." ifadesini kullandı.Bakan Koca, bir soru üzerine koronavirüsten korunmak için Türkiye'de bir maske sorununun bulunmadığını, üretici firmaların da kapasitelerini artırdığını bildirdi."İran'a yardımımız olacak"Çin'e gelecek günlerde büyük bir kargo uçağıyla yardım gönderileceğini dile getiren Koca, "(Koronavirüs tespit kiti) İran'dan kit talebi oldu, bu talebi yarın yerine getirmiş olacağız. İran'a da benzer şekilde yardımımız olmuş olacak. Kendi hazırlıklarımız olduğu gibi diğer ülkelere de yardımı sağlamış olacacağız." bilgisini paylaştı.Bakan Koca, "İran'dan getirilenlerden kaç kişi Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde?" sorusu üzerine, "47 yolcu Zekai Tahir Burak hastanemizde kalanları konuk evinde." cevabını verdi.(Bitti)