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Bakan Koca, koronavirüsün yaşlılar için risk oluşturduğuna işaret etti

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve 3 binin üzerinde insanın ölümüne neden olan koronavirüs salgınıyla ilgili açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Koca, "Gençler genelde bu virüsü taşır ve hafif atlatır. Ancak yaşlılar için aynı durum söz konusu değil" dedi.

05.03.2020 15:55 | Son Güncelleme: 05.03.2020 16:44

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünyada devam eden koronavirüs salgınıyla ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Bakan Koca, virüsün henüz 'de görülmediğini ancak dünyada vakaların görüldüğü ülke sayısının arttığını belirtti.

Gençlerin bu virüsü taşıdığı ve hafif atlattığını belirten Koca, "Ancak yaşlılar için aynı durum söz konusu değil. Bugün itibariyle birçok sınır komşumuz dahil birçok komşumuzda vaka görüldü. Bu süreçte her geçen gün Çin'de görülen vaka sayısının hızı azaldı, Çin dışı vaka sayısı arttı. Artan ülkeler İran, Güney Kore ve giderek yoğunlaşan İtalya. İtalya'yla birlikte bunun 'da yoğunlaşabileceği endişesini taşıyoruz" dedi.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satırbaşları;

"Bu sıkı önlemleri ilk zamanlarda eleştirenler de oldu. Ama bugün geldiğimiz nokta nasıl yerinde adımlar attığımız ortada. Avrupa'nın almadığı önlemleri çok önceden aldık. Avrupa tedbirleri ağırdan aldı ve ağırdan almaya devam ediyor. Avrupa birkaç sığınmacıyı risk gördü ama koronavirüsü risk görmedi.

"TEDBİRLERİ ERKEN DÖNEMDE ALMANIZ GEREKİYOR"

Biz koronavirüsle ilgili ülke olarak çok ciddi bir sınav verdik ve başarıyla götürdük. Ama İtalya ve komşu ülkelerin almaları gereken tedbirleri almamış olduğunu görüyoruz. Dış kaynaklı virüsün ülkenin içine girmesini önlemeniz gerekiyor. Tedbirleri erken dönemde almanız gerekiyor.

"SALGIN KAPIMIZDA"

Çin'de kaynak bulan bu virüs Türkiye'ye bulaşmadı. Ama İran ve İtalya başta olmak üzere yayılan bir salgın görüyoruz. Ama salgın kapımızda. 84 ülkeye yayıldı. Yurtdışına giden ve dönen herkes potansiyel taşıyıcı olarak karşımızda.

"UMRE'DEN DÖNEN HERKES TARAMADAN GEÇİRİLİYOR"

Her an, bugün, yarın, Avrupa'da ağırdan alınan tedbirler ülkemizi risk altına sokmakta. Biz de vatandaşımızı daha çok bilgilendirmeye çalışıyoruz. Bu süreçte en önemli unsur, virüsün bulaşıcılığı önlemek. Vatandaşımızın zorunlu olmadıkça yurtdışına çıkmaması gerekiyor. Yurtdışına çıkanlar da rica ediyorum 14 gün evde kendilerini izole etsinler. Dışarı çıkarlarsa da maske taksınlar. Biz ancak vatandaşımızla birlikte bu mücadeleyi yapabiliriz. Umre'den dönen herkes taramadan geçiriliyor."

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Bakan Koca, koronavirüsün yaşlılar için risk oluşturduğuna işaret etti

fahrettin koca, Türkiye, Avrupa, Politika, Güncel


5.03.2020 17:21:10