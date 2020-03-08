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Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması: Komşularımız ve Avrupa önlemlerde yavaş kaldı

Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'nin komşularının ve Avrupa ülkelerinin koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlerde yavaş kaldığını söyledi.

08.03.2020 22:30 | Son Güncelleme: 08.03.2020 22:30
Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması: Komşularımız ve Avrupa önlemlerde yavaş kaldı
Sağlık Bakanı Koca, Türkiye 'nin komşularının ve Avrupa ülkelerinin koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlerde yavaş kaldığını söyledi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : fahrettin koca, Türkiye, Avrupa, Ekonomi
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