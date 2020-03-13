Bakan Koca'dan koronavirüsle mücadele mesajı: "Türkiye'nin risklere karşı güven düzeyi daha da...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik alınan ulusal tedbirlerle Türkiye'nin risklere karşı güven düzeyinin daha da artacağını belirtti.
13.03.2020 01:22 | Son Güncelleme: 13.03.2020 01:22
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik alınan ulusal tedbirlerle Türkiye'nin risklere karşı güven düzeyinin daha da artacağını belirtti.
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, küresel Kovid-19 salgınına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen zirvenin ardından yeni ulusal tedbirlerin karara bağlandığını hatırlattı.
Bakan Koca, söz konusu tedbirlerle Türkiye'nin risklere karşı güven düzeyinin daha da artacağını vurgulayarak, "Tedbirleri sıkı tutalım. Sorun kontrolümüz altında kalsın." ifadelerini kullandı.
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, küresel Kovid-19 salgınına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen zirvenin ardından yeni ulusal tedbirlerin karara bağlandığını hatırlattı.
Bakan Koca, söz konusu tedbirlerle Türkiye'nin risklere karşı güven düzeyinin daha da artacağını vurgulayarak, "Tedbirleri sıkı tutalım. Sorun kontrolümüz altında kalsın." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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