Bakan Koca'dan koronavirüsle mücadele mesajı: "2 ay direnelim"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüsün etkisinin yazın azalacağının öngörüldüğünü belirterek, "Bu hastalık daha çok bir kış enfeksiyonu. Tedbir alırsak, yayılmayı önlersek, büyük olasılıkla 2 ayda hayat normale döner." ifadesini kullandı.
12.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:00
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüsün etkisinin yazın azalacağının öngörüldüğünü belirterek, "Bu hastalık daha çok bir kış enfeksiyonu. Tedbir alırsak, yayılmayı önlersek, büyük olasılıkla 2 ayda hayat normale döner." ifadesini kullandı.
Koca, Twitter hesabından, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin paylaşımda bulundu.
Kovid-19 ile mücadeleye ilişkin değerlendireme yapan Koca, "2 ay direnelim. Yazın virüsün etkisi azalıyor. Bilim Kurulumuzun öngörüsü bu yöndedir. Bu hastalık daha çok bir kış enfeksiyonu. Tedbir alırsak, yayılmayı önlersek, büyük olasılıkla, 2 ayda hayat normale döner." ifadelerine yer verdi.
Koca, Twitter hesabından, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin paylaşımda bulundu.
Kovid-19 ile mücadeleye ilişkin değerlendireme yapan Koca, "2 ay direnelim. Yazın virüsün etkisi azalıyor. Bilim Kurulumuzun öngörüsü bu yöndedir. Bu hastalık daha çok bir kış enfeksiyonu. Tedbir alırsak, yayılmayı önlersek, büyük olasılıkla, 2 ayda hayat normale döner." ifadelerine yer verdi.
Kaynak: AA
Etiketler : Sağlık
Yorumlar
Manşet
Haberler
Haberler
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Haberler
Oyuncu Eda Ece, dergi çekimi için küvette poz verdi
Haberler
12 yıllık kehanet! 2008'de çıkarılan "Günlerin Sonu" adlı kitapta koronavirüsün anlatıldığı ortaya çıktı
Haberler
Son Dakika: Cristiano Ronaldo, koronavirüs şüphesiyle ülkesi Portekiz'de karantinaya alındı
Haberler
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Haberler
Ece Erken, evli olan sevgilisinin ve karısının arabalarının aynalarını kırdı
Haberler
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Haberler
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı