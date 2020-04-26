Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Bakan Koca'dan Kovid-19 hastası babasını Türkiye'ye gönderen Leyla'ya mesaj Açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ambulans uçağımız sabah İsveç'ten hastamızı aldı.

26.04.2020 13:26 | Son Güncelleme: 26.04.2020 13:44
Bakan Koca'dan Kovid-19 hastası babasını Türkiye'ye gönderen Leyla'ya mesaj Açıklaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ambulans uçağımız sabah İsveç'ten hastamızı aldı. Birazdan Ankara'da olacak. Sevgili Leyla, biz 25 bin hastamızı iyileştirdik. İnşallah Emrullah Bey de iyileşecek." ifadesini kullandı.
Bakan Koca, sosyal medya hesabı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İsveç'in Malmö kentinde yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyerek eve gönderilen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken'in 4 çocuğuyla Türkiye'ye getirilmesi için gönderilen ambulans uçağın İsveç'ten Türkiye'ye hareket ettiğini bildirdi.
Gülüşken'in ambulans uçağa bindirilme fotoğrafını da paylaşan Bakan Koca, "Bir kız evlat, COVID-19 hastası babası için hiçbirimizin unutamayacağı bir şey yaptı. Ülkemiz harekete geçti. Ambulans uçağımız sabah İsveç'ten hastamızı aldı. Birazdan Ankara'da olacak. Sevgili Leyla, biz 25 bin hastamızı iyileştirdik. İnşallah Emrullah Bey de iyileşecek." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, İsveç, Güncel , Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor! 3 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde Haberler
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor! 3 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde
Korkunç ölüm! 13 yaşındaki kız çocuğu tavana iple asılı halde bulundu Haberler
Korkunç ölüm! 13 yaşındaki kız çocuğu tavana iple asılı halde bulundu
Koronavirüs sebebiyle öldüğü belirtilen hasta yeniden ’canlandı’ Haberler
Koronavirüs sebebiyle öldüğü belirtilen hasta yeniden 'canlandı'
Güldür Güldür’ün Bilal’i, korona gölgesinde evinin bahçesinde evlendi Haberler
Güldür Güldür'ün Bilal'i, korona gölgesinde evinin bahçesinde evlendi
Gerekçesini emniyet müdürüne yazan vatandaş, dışarı çıkış iznini kaptı Haberler
Gerekçesini emniyet müdürüne yazan vatandaş, dışarı çıkış iznini kaptı
Oğlunu çekiçle öldüren baba, cansız bedeni yakmaya çalışırken yakalandı Haberler
Oğlunu çekiçle öldüren baba, cansız bedeni yakmaya çalışırken yakalandı
Korona ayrımcılığı tetikledi! Ülkede Müslümanları hastaneye almıyorlar Haberler
Korona ayrımcılığı tetikledi! Ülkede Müslümanları hastaneye almıyorlar
Dün akşamdan beri sosyal medya yıkılıyor ama İmamoğlu hala suskun Haberler
Dün akşamdan beri sosyal medya yıkılıyor ama İmamoğlu hala suskun
Haberler››Güncel››Bakan Koca'dan Kovid-19 hastası babasını Türkiye'ye gönderen Leyla'ya mesaj Açıklaması - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:21: Eski TRT Genel Müdürü Demiröz, son yolculuğuna uğurlandı - Haber 15:20: DÜZCE Maske takmaya dikkat çekmek için otomobiline maske taktı - Haber 15:20: Tekirdağ'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 95 kişiye ceza - Haber 15:20: Bolu'da ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere 500 adet kumanya hazırlandı - Haber 15:18: Yemen'deki Güney Geçiş Konseyinden Aden'de kamu kurumlarını ele geçirdiği iddiası - Haber 13:59: Leyla'nın koronavirüs teşhisi konulan babası, İsveç'ten Türkiye'ye getirildi - Haber 09:56: Samsun'da Ferrari marka otomobili olan bir kişi, bin liralık yardıma başvurdu - Haber 09:24: ABD, "Kim, kırsal kesimi ziyaret ederken kalp krizi geçirdi" iddiasını güçlerinden uydu fotoğraflarını paylaştı - Haber 19:13: Son Dakika: Türkiye'de 25 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 106 artarak 2706'ya yükseldi - Haber 17:08: Son Dakika: ABD'de 25 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1993 kişi daha hayatını kaybetti - Haber 12:21: Son dakika: Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu 1 askerimiz şehit düştü - Haber